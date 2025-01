Audi rivoluziona la ricarica elettrica con un innovativo test center a Ingolstadt

Ad Ingolstadt, cuore pulsante della ricerca e sviluppo di Audi, il futuro della mobilità elettrica compie un ulteriore passo avanti. Il Brand dei quattro anelli ha inaugurato un innovativo test center per la ricarica, un impianto all’avanguardia che consente di simulare le condizioni di rifornimento tipiche di ogni angolo del mondo. Che si tratti di 110 o 230 Volt, 50 o 60 Hertz, le Audi full electric possono ora essere testate come se si trovassero in Cina, negli Stati Uniti o in qualsiasi altro Paese del pianeta.

Questo approccio rivoluzionario permette di integrare direttamente i risultati dei test nelle fasi di ricerca e sviluppo, riducendo drasticamente i tempi necessari per l’ottimizzazione delle prestazioni di ricarica. I vantaggi per i clienti sono immediati, con la garanzia di poter contare su un’esperienza di rifornimento sempre efficiente, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Audi si distingue tra i primi costruttori al mondo ad adottare un simulatore di rete flessibile, operativo a Ingolstadt a partire da gennaio 2025. Questo strumento all’avanguardia è in grado di riprodurre fedelmente il comportamento dei punti di ricarica di ogni nazione, con un’attenzione particolare ai mercati extra UE. Il simulatore può variare tensione, frequenza e potenza, replicando le condizioni di ricarica presenti in Cina, India, Stati Uniti e in ogni altra area del globo. In questo modo, Audi può effettuare test realistici direttamente nel proprio headquarter, senza necessità di prove in loco.

Il nuovo impianto, che vanta una potenza di 500 kW, è stato sviluppato su specifiche Audi da Bosch Rexroth in collaborazione con il partner Schmidbaur. La sua progettazione si basa su una considerazione chiave: se un dispositivo è costruito per funzionare a 120 Volt e 60 Hertz, come avviene comunemente in Nord America, non può operare con 230 Volt e 50 Hertz, lo standard europeo. A meno che non si tratti di un’Audi full electric, progettata per garantire massima adattabilità e prestazioni di ricarica ottimali in ogni contesto.

Con questa innovazione, Audi conferma il proprio impegno nel rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile ed efficiente a livello globale. Il test center di Ingolstadt rappresenta una pietra miliare nella ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate, permettendo ai veicoli elettrici della Casa di affrontare con sicurezza ogni sfida imposta dalle diverse infrastrutture di ricarica nel mondo.