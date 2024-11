Beautiful: il cast a Roma per la soap più amata al mondo

Da sabato 9 novembre alle ore 13.40 su Canale 5, un appuntamento speciale attende i milioni di appassionati della soap opera “Beautiful”. Dopo anni, i personaggi della celebre serie tornano in Italia, e questa volta scelgono Roma come sfondo per le loro storie intricate. È un ritorno atteso da ben 36 anni, ed è la prima volta che la capitale italiana ospita le riprese di Beautiful.

La serie, che negli anni ha già fatto tappa in diverse località iconiche italiane come il lago di Como (1997), Venezia (1999), Portofino (2002) e la Puglia (2012), celebra il traguardo delle 9000 puntate con un omaggio al Belpaese. Le riprese a Roma mostrano la città eterna in tutta la sua bellezza, con scene girate in luoghi iconici come Piazza Navona, il Pantheon, il Colosseo, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, il suggestivo Giardino degli Aranci e, in un tocco esclusivo, il celebre cannone del Gianicolo.

Tra i protagonisti che vedremo muoversi sullo sfondo di queste ambientazioni mozzafiato ci sono Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson). I personaggi si trovano a Roma per la sfilata della linea “Hope for the Future” in Piazza Navona, ma come sempre accade in Beautiful, non mancheranno sorprese e colpi di scena che renderanno gli episodi italiani imperdibili.

In questi sei episodi “romani” realizzati nel maggio 2023, le star americane saranno accompagnate da alcune guest italiane d’eccezione: Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni (voce storica di Steffy Forrester nella versione italiana della serie). Il pubblico avrà anche il piacere di assistere a un cameo di uno degli artisti italiani più amati al mondo, il tenore Andrea Bocelli. In una scena suggestiva, Bocelli è seduto al pianoforte e canta per Brooke e Ridge la sua emozionante canzone “A te”, accompagnato dalla moglie Veronica Berti e dalla figlia Virginia.

Oltre a questa tappa italiana, Beautiful, abitualmente ambientata nel dorato mondo della moda di Los Angeles, ha esplorato altre location internazionali, da Australia (2007 e 2017) a Abu Dhabi e Dubai (2014), fino a Danimarca, Francia, Olanda, Messico e Principato di Monaco. La soap, che vanta il Guinness World Record come “soap opera più popolare del mondo” con 35 milioni di spettatori in oltre 100 paesi, si conferma un fenomeno globale con un impatto culturale straordinario.

Beautiful, oggi alla sua 36ª stagione negli Stati Uniti, è prodotta da Bell-Phillip Television con Bradley P. Bell come produttore e capo sceneggiatore. La produzione italiana di questi episodi è stata affidata alla Cannizzo Produzioni, per un evento che celebra la storia della soap e il legame speciale che Beautiful ha da sempre con l’Italia.