Bridgestone estende il suo impegno per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Bridgestone, leader mondiale nel settore dei pneumatici, ha annunciato di voler estendere il suo sostegno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 attraverso una serie di progetti innovativi. L’iniziativa è parte del continuo impegno dell’azienda per la promozione di uno sport più inclusivo, in collaborazione con atleti “adaptive” che prenderanno parte all’evento sportivo più atteso dell’anno.

Dal 2018, Bridgestone è Partner Paralimpico Mondiale e si è focalizzata sull’inclusione sia a livello globale che locale, collaborando con atleti “adaptive” e organizzazioni no-profit per garantire un accesso più equo alle attività sportive adattate. Questo impegno ha portato a un’ampia gamma di progetti volti a migliorare l’esperienza sportiva per gli atleti con disabilità.

Recentemente, il marchio ha deciso di ampliare ulteriormente i suoi sforzi utilizzando le proprie competenze in campo di materiali e design per migliorare i componenti di alcune attrezzature per lo sport adattato. In particolare, l’azienda sta impiegando materiali innovativi, tra cui la gomma e le mescole normalmente utilizzate per i propri pneumatici, per realizzare equipaggiamenti su misura per gli atleti “adaptive”. Tra le nuove attrezzature progettate ci sono guanti per diversi sport, maniglie per competizioni in sedia a rotelle, pneumatici specifici per il tennis in carrozzina e altre soluzioni personalizzate.

Questi sviluppi sono volti a evidenziare le sfide che molti atleti “adaptive” devono affrontare nel reperire le attrezzature necessarie per allenarsi e gareggiare. Un sondaggio commissionato da Bridgestone America ha rivelato che il 61% degli intervistati trova difficile trovare o commissionare attrezzature e accessori adatti alle loro esigenze. Inoltre, quasi il 60% degli intervistati ha dichiarato di aver dovuto modificare o personalizzare le attrezzature sportive adattate da sé, mentre il 46% ha dovuto adattare attrezzature generiche per soddisfare le proprie necessità specifiche. Il 16% degli intervistati ha addirittura creato nuove attrezzature che non erano disponibili sul mercato.

Il progetto di Bridgestone per Parigi 2024 include una stretta collaborazione con diversi atleti Ambassador del Team Bridgestone per identificare le aree in cui l’esperienza dell’azienda nel settore dei pneumatici potrebbe migliorare le attrezzature per gli sport adattati. Aspetti chiave come l’aderenza e la durata, fondamentali per le prestazioni dei pneumatici, sono stati individuati come esigenze critiche anche per gli atleti paralimpici che competono in discipline come l’atletica, il tennis in carrozzina e il rugby in carrozzina.

Gli ingegneri dei Centri Tecnici di Bridgestone in America (Akron, Ohio) e in Giappone (Kodaira City, Tokyo) hanno sviluppato, testato e ottimizzato diverse attrezzature in gomma, utilizzando la mescola avanzata dei pneumatici ENLITEN di ultima generazione. Tra le innovazioni create ci sono componenti in gomma per guanti utilizzati nelle competizioni in sedia a rotelle, guanti per il rugby in carrozzina, maniglie in gomma per le ruote delle sedie a rotelle, suole in gomma per lame da corsa protesiche e pneumatici specifici per il tennis in carrozzina.