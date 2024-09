Caberg festeggia 50 anni e lancia il nuovo casco GHOST X

Caberg, azienda di punta nel settore dei caschi per motociclisti e orgoglio del territorio bergamasco, celebra quest’anno il suo 50° anniversario con una novità che arricchisce ulteriormente la sua offerta: il GHOST X, un casco jet omologato secondo la nuova normativa ECE 22.06 e interamente realizzato in Italia.

Il nuovo GHOST X si distingue per il suo design innovativo e funzionale. La visiera, modellata come un paio di occhiali, aderisce perfettamente al viso grazie a un profilo in spugna, offrendo una protezione eccellente da agenti atmosferici e insetti. Questa soluzione non solo assicura un comfort maggiore, ma supera in praticità i caschi jet tradizionali, garantendo un’esperienza di guida ottimale in qualsiasi condizione.

Punto di forza del GHOST X è il meccanismo basculante a molle, che consente di aprire e chiudere facilmente il sistema visiera-maschera con una sola mano. Questa caratteristica lo rende estremamente funzionale e semplice da usare, soprattutto in confronto ai caschi jet che utilizzano occhiali o maschere con elastico.

La calotta del nuovo GHOST X è realizzata in fibre di vetro e disponibile anche in un’esclusiva versione FULL CARBON progettata per offrire il massimo livello di sicurezza e comfort.

La visiera, trattata antigraffio e anti-fog, assicura una visibilità ottimale in qualsiasi condizione. Gli interni, completamente rimovibili e lavabili, sono realizzati con tessuti traspiranti e anallergici, garantendo freschezza e igiene anche dopo lunghe percorrenze.

Le finiture di alta qualità, come i rivetti integrati nel bordo della calotta e le prese d’aria in acciaio, sono dettagli distintivi che sottolineano l’attenzione di Caberg nella creazione di caschi premium. Oltre a migliorare l’estetica, donando un look elegante e raffinato, questi elementi aumentano la robustezza e la durabilità del casco nel tempo.

GHOST X è anche dotato di predisposizione per gli speaker sotto l’interno estraibile, consentendo l’installazione del comunicatore Caberg Pro Speak Evo. Questo sistema di comunicazione permette di ascoltare musica dal cellulare o da un MP3, rimanere in contatto con il passeggero o altri motociclisti fino a una distanza di 200 metri, oltre a connettersi a un sistema GPS.

Il casco ha superato tutti i test della normativa ECE 22.06 anche con il comunicatore montato, garantendo così la massima sicurezza.

Sviluppato e fabbricato interamente in Italia GHOST X è disponibile nelle versioni nero opaco, antracite opaco e verde militare opaco, a un prezzo indicativo di 299,99 €.

La versione GHOST X CARBON, con calotta interamente in carbonio, è proposta a 369,99 €.