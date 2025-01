Calzedonia: ecco la nuova collezione Winter Warmers

Le temperature più fredde diventano il momento perfetto per creare look comfy & cool con la nuova collezione Winter Warmers di Calzedonia. Grazie ai suoi capi essenziali come calzini e pantaloni termici, ogni weekend in montagna si trasforma in un’occasione di stile che garantisce un calore avvolgente.

Dopo il successo dei leggings thermal, best-seller del brand, Calzedonia sviluppa i pantaloni thermal ispirati all’estetica après-ski, morbidi e confortevoli in bianco con banda nera sui lati e in nero, con comode tasche con cerniera.

Non mancano i calzini thermal, reinterpretati con stampe ispirate alle destinazioni invernali da sogno: Cortina, Courmayeur o St. Moritz, ad ogni località una soffice proposta perfetta per affrontare le giornate più fredde sulle piste da sci o rilassarsi davanti al camino.

Con Winter Warmers, Calzedonia ridefinisce il concetto di abbigliamento termico, trasformandolo in un must-have del guardaroba, dalla montagna alla città, che mixa calore, comfort e stile senza compromessi.