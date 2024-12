“CASA GOSPEL”: il debutto di thasup e Mara Sattei è pronto a conquistare il pubblico

Mancano meno di 48 ore all’attesissima uscita di “CASA GOSPEL”, il primo joint album di thasup e Mara Sattei, disponibile ovunque da venerdì 13 dicembre alle 1:00. L’annuncio di questo progetto ha infiammato l’entusiasmo dei fan, che aspettano con trepidazione il primo disco realizzato insieme dai fratelli Mattei.

Per celebrare l’uscita dell’album, thasup e Mara Sattei hanno organizzato due eventi straordinari. Sabato 14 dicembre alla Mondadori Duomo di Milano (ore 12:00) e domenica 15 dicembre alla Discoteca Laziale di Roma (ore 15:00), i due artisti incontreranno i loro fan per la prima volta in un instore esclusivo. Un’occasione unica per salutare i presenti, condividere l’emozione di questo progetto e autografare le copie fisiche dell’album.

“CASA GOSPEL” rappresenta molto più di un semplice album: è un viaggio intimo che riporta alle radici dei due artisti, alla loro infanzia e alla casa in cui sono cresciuti. La musica, elemento centrale delle loro vite, è il filo conduttore di un progetto nato per raccontarsi insieme e per celebrare il legame familiare che li unisce.

L’album è stato annunciato attraverso un emozionante trailer pubblicato sui social degli artisti, ma non prima di aver scatenato una serie di eventi virali che hanno coinvolto i fan. Dalla vendita di un pre-order “blind” che riportava solo la data del 13 dicembre, fino a un curioso episodio in cui un fan ha trovato delle chiavi con i loro nomi a Milano, culminando in uno spoiler musicale inaspettato. La presenza di un coro gospel, paparazzato insieme a thasup e Mara Sattei, ha definitivamente confermato l’originalità e la creatività di questa campagna.

A soli 23 anni, thasup ha già raggiunto traguardi impressionanti. Con due album all’attivo e oltre 3 miliardi di stream totali, ha conquistato numerose certificazioni, tra cui cinque dischi di platino per “23 6451” e un triplo platino per “c@ra++ere s?ec!@le”. La sua versatilità lo ha portato a collaborare con artisti di fama internazionale, consolidando il suo ruolo di innovatore nella scena musicale.

Dall’età di 13 anni, Mara Sattei ha costruito una carriera musicale caratterizzata da freschezza, semplicità e grande capacità di mescolare pop e urban. Con il suo album d’esordio “Universo”, ha dimostrato di essere una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, conquistando il cuore del pubblico e della critica.