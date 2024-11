Citroën: nuova AMI fa il suo debutto italiano all’EICMA

Citroën rinnova il suo impegno nella mobilità urbana partecipando per il quarto anno consecutivo all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), la più importante fiera dedicata alle due ruote a motore, che si terrà a Milano Rho-Fiera dal 7 al 10 novembre. Citroën sarà presente nell’area Urban Mobility dello spazio Dueruote (padiglione 15, stand Q04), dove gli appassionati potranno ammirare il nuovo modello di Citroën AMI, il celebre quadriciclo elettrico che ha conquistato l’Italia. Questa edizione dell’AMI, dopo l’esordio al Salone di Parigi, debutta ora anche in Italia, e sarà disponibile sul mercato a partire dalla prima metà del prossimo anno.

La nuova AMI mantiene le dimensioni compatte dell’originale, ma si arricchisce di un frontale e di un posteriore dal look moderno e accattivante. I fari, posizionati alla base del parabrezza e contornati da una cornice nera simile a ciglia, conferiscono alla vettura un’espressione amichevole e vivace. Le linee decise e le superfici nette si fondono in una silhouette audace ed equilibrata, con elementi cubici ispirati ai mattoncini Lego, che proteggono i paraurti e accentuano la robustezza del veicolo. Come la storica Citroën 2CV, anche l’Ami 2025 punta sulla simmetria nel design, con portiere e parafanghi identici su entrambi i lati, permettendo una riduzione dei costi di produzione.

L’eredità della 2CV si riflette nei parafanghi posteriori, con una texture che richiama le striature dell’iconico modello del 1948, celebrando una continuità storica e di design. Il risultato è una vettura che attira l’attenzione dei giovani, grazie alle sue forme chiuse e alle grafiche contemporanee, presenti sui copricerchi a scacchiera e sul retro.

Lanciata nel 2020, AMI è diventata un fenomeno sociale con oltre 65.000 clienti, rivoluzionando il mondo della micromobilità urbana e suburbana. Grazie alla sua architettura innovativa e alla scelta di una simmetria funzionale, AMI ha reso accessibile una soluzione di mobilità elettrica unica, alla portata di una vasta gamma di persone. Non richiede patente di guida e offre un’esperienza di guida pratica e sicura, proteggendo dalle intemperie e garantendo una velocità massima di 45 km/h, ideale per il contesto urbano. La sua autonomia di 75 km e la possibilità di ricaricarla con una comune presa elettrica la rendono una scelta perfetta per la micromobilità.

In Italia, AMI domina il mercato dei quadricicli elettrici, con una quota del 40,6% nei primi dieci mesi del 2023 nel settore della micromobilità. Inoltre, è il quadriciclo elettrico più venduto in Europa e, considerando tutte le motorizzazioni, il più venduto in assoluto in Italia con una quota del 28,1%, e in Francia. Il suo prezzo accessibile e le condizioni di acquisto vantaggiose fanno di AMI una soluzione di riferimento per chi desidera un veicolo compatto e sostenibile.