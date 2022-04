“Cruise” di Ciak Roncato: una nuova collezione di di trolley eco-friendly

Ciak Roncato, azienda di Padova da oltre 50 anni leader nel settore valigie e borse da viaggio Made in Italy, lancia la nuova collezione di trolley eco-friendly “Cruise”.

In linea con l’impegno sempre più costante del brand a favore della sostenibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente, la nuova campagna affronta il tema green e del riutilizzo. Realizzata in una location paesaggistica, la nuova collezione prodotta in materiale riciclabile al 100% trova il suo spazio ideale in un vero e proprio palcoscenico incontaminato immerso nella natura.

Le immagini scattate riflettono cosi l’anima green della nuova linea di trolley, prodotta in polipropilene alleggerito, materiale ecosostenibile ed elastico. Praticità e leggerezza sono le caratteristiche principali che contraddistinguono il set Cruise, composto da 3 valigie di design tutte dotate di espandibile per una maggiore capacità interna, di chiusura a zip con TSA incassato e di 4 ruote doppie pivotanti per rendere facili e leggeri gli spostamenti.

“Con questa nuova campagna intendiamo rappresentare i nostri ideali che vogliamo portare avanti, il nostro atteggiamento di rispetto verso l’ambiente che ci circonda e fare ogni giorno un pezzetto di più per contribuire a salvaguardare il nostro pianeta” – ha commentato Federica Roncato responsabile Marketing e Comunicazione.