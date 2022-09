Cybex lancia la nuova collezione “Rockstar”

CYBEX ha celebrato il lancio della nuova collezione Rockstar, realizzata in collaborazione con il musicista Alec Völkel, con un cocktail esclusivo alla Soho House, nella serata di apertura della Berlin Fashion Week.

La collezione, ispirata alla nascita della figlia di Alec, Rosenrot Malou, conferma la lunga esperienza di Cybex nel saper unire il mondo giovanile con i personaggi più importanti dell’industria della moda e della musica, come nelle precedenti collaborazioni con DJ Khaled, Jeremy Scott e Karolina Kurkova.

Incarnando la passione, l’energia e l’amore di Alec per la sua famiglia, la collezione è creata per rispecchiare il suo stile di vita da musicista grazie a una serie di elementi chiave di #design che si legano al suo classico spirito rock’n’roll.

Tra questi: la vivace stampa leopardata nera e rossa e una serie di accessori speciali come toppe, spille dorate e catene punk-rock che sono stati perfettamente integrati nel design.

La Collezione Rockstar sarà presente sugli iconici passeggini Platinum PRIAM e MIOS di Cybex e sul seggiolino auto CLOUD Z2 i-SIZE, nonché sull’accessorio FOOTMUFF, incorporando così la visione di Cybex di promuovere design coinvolgenti in continua evoluzione pur mantenendo i più elevate standard di sicurezza e funzionalità.

Per celebrare il lancio, erano molteplici gli ospiti speciali alla Soho House, tra cui la super top model tedesca Toni garrn, la cantante Jasmin Wagner, l’attrice Wolke Hegenbarth, la ballerina Avelina Boateng, l’artista Mia Florentine Weiss, l’attrice Eva Rodekirchen, la modella e allenatrice di fitness Kaya Renz, l’ostetrica Sissi Rasche, la cantante Linda Hesse, influencer Lisa Hahnbueck, Rebecca Lina e Fatma Saltwalter, nonché la star di TheBossHoss Alec Volkel con la moglie Johanna e, naturalmente, Martin Pos, fondatore di Cybex.

Parlando della collezione, Alec Volkel afferma: “CYBEX è un brand per genitori moderni e io e mia moglie vogliamo che i nostri figli siano al sicuro ma anche alla moda – e il brand ci riesce. Quando ho avuto l’opportunità di creare il mio design, eravamo tutti così entusiasti e innamorati del risultato che volevamo condividerlo con il mondo. Martin ed io siamo amici da alcuni anni e questa relazione ha reso l’intero processo di progettazione un’esperienza davvero speciale”.

Martin Pos, fondatore di Cybex, commenta: “Collaborare con un amico come Alec è stato semplicemente fantastico. La nostra connessione personale ha dato all’intero team una così grande energia positiva e lavorare sulla collezione è stato uno dei migliori progetti di sempre. Abbiamo creato qualcosa di perfettamente rappresentativo dello stile di vita di Alec, pur continuando a parlare della filosofia del marchio CYBEX”.