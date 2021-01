Cuffie CODE ANC di Fresh ‘n Rebel: il bello del silenzio

Fresh ‘n Rebel ha annunciato durante il suo evento globale “Fresh’ n Rebel New Year’s Bingo” le nuove cuffie on-ear wireless Code ANC, con cancellazione attiva del rumore. Code ANC garantiscono un ascolto indisturbato bloccando i suoni circostanti grazie alla funzione ANC e un’ottima qualità del suono.

Le cuffie sono caratterizzate da alta qualità, i cuscinetti in pelle vegana sono ultra soffici e assorbono l’umidità in modo ottimale. Le Code ANC hanno una fascia che si adatta perfettamente ad ogni forma della testa, abbracciando appunto testa e orecchie senza l’ingombro ed in assoluta comodità. Il design sottile ed elegante dell’archetto dotati di soffici imbottiture in silicone consentono un adattamento perfetto, conferendo al tempo stesso un look raffinato.

La vestibilità confortevole è assicurata, pesano infatti solo 220g. Le nuove Code ANC sono le cuffie perfette per l’uso quotidiano, sono pieghevoli e quindi facili da portare con sè.

Con i suoi microfoni integrati è possibile richiamare Siri o Google Assistant o rispondere alle chiamate, che beneficiano della tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture che elimina il rumore di fondo e ambientale così che le telefonate siano chiare.

Code ANC assicurano fino a 30 ore di musica non-stop senza fili (17 ore con modalità ANC attiva). Per andare oltre, basta collegare il cavo audio, in tessuto e abbinato, incluso. E non è tutto… sono pieghevoli e facili da riporre nella custodia inclusa. Questo garantisce la massima sicurezza e comodità. E’ possibile ricaricarle completamente in 2 ore soltanto mediante il cavo USB-C incluso.

Il prezzo consigliato al pubblicato è di 99,99€.