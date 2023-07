Cupra: ecco la nuova collezione di occhiali da sole

Cupra torna a collaborare con il rinomato marchio italiano di occhiali L.G.R per presentare una nuova collezione di occhiali da sole. Questa collaborazione sposa l’eccellenza artigianale italiana con un tocco di contemporaneità, risultando in tre modelli distinti che promettono di conquistare gli amanti dello stile sofisticato e audace.

I tre nuovi occhiali da sole, Tribe, Reunion Metal Explorer e Nomad II, rappresentano un connubio perfetto tra moda, avanguardia e raffinatezza. La loro progettazione e realizzazione sono totalmente Made in Italy, garantendo un prodotto autentico ed esclusivo, destinato a soddisfare anche i palati più esigenti.

Gli occhiali Tribe incarnano lo spirito avventuroso e audace dell’aviatore, presentando una montatura in metallo leggero con doppio ponte. Questo design unico e sofisticato si caratterizza per la sua estetica moderna e per il comfort che offre a chi li indossa. Ideali per le menti libere e le anime dinamiche, gli occhiali Tribe diventano il compagno perfetto per affrontare qualsiasi avventura con stile e personalità.

Per gli amanti del classico reinterpretato in chiave moderna, i Reunion Metal Explorer sono la scelta ideale. Questi occhiali aviatore, ispirati ai celebri Reunion di L.G.R, sono stati reinventati grazie alla fusione di metallo leggero e acetato di cellulosa. Il risultato è un equilibrio perfetto tra stile e utilità, con una montatura che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, dalla vita di tutti i giorni alle occasioni speciali.

Gli occhiali Nomad II, invece, abbracciano l’anima dei classici occhiali esagonali, aggiungendo un tocco di modernità con l’uso di materiali pregiati. La montatura in metallo e l’acetato lucidato a mano si combinano in un design senza tempo, caratterizzato da aste sottili e un ponte in metallo. Questo modello riflette l’essenza di chi è sempre alla ricerca di nuove avventure, esplorando il mondo con curiosità e determinazione.