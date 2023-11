CUPRA Essentials: il must-have dello streetwear che unisce sostenibilità e design

CUPRA ha aggiornato la CUPRA Collection con una nuova gamma di abbigliamento ispirata al DNA del marchio. CUPRA Essentials si unisce ora alla CUPRA Collection con una serie di abiti e accessori che incorporano nuovi colori e materiali, seguendo da vicino l’evoluzione del design del marchio.

Sin dalla sua creazione nel 2018, CUPRA ha sempre cercato di essere più di una semplice marca di auto e, con la CUPRA Collection, offre nuovi modi per vivere l’esperienza CUPRA attraverso una gamma di abiti, prodotti e accessori che sono impregnati dello stile e dei valori del marchio.

Progettata in stretta collaborazione con il team di design di CUPRA, CUPRA Essentials aggiorna la collezione con una nuova gamma di abbigliamento streetwear, dai t-shirt, hoodies e felpe ai cappelli, berretti e cappelli. Con un’attenzione alla sostenibilità, alla tecnologia e al design all’avanguardia, la nuova linea nella CUPRA Collection utilizza materiali riciclati e le ultime tecniche nella produzione tessile, come la stampa a base d’acqua, l’applicazione positiva del logo in rilievo e il taglio laser del tessuto, oltre a una nuova palette di colori e applicazione del logo.

CUPRA Essentials sarà disponibile presso i CUPRA Garages in tutto il mondo e presso il nuovo CUPRA Collection Online Store, un punto unico per visualizzare e acquistare la collezione CUPRA online.

Oltre alla nuova linea CUPRA Essentials, il CUPRA Collection Online Store presenterà collaborazioni esistenti con partner come Mikakus, un marchio di sneaker di Barcellona, la racchetta da padel Wilson Bela x CUPRA, il principale marchio di abbigliamento ciclistico Gobik, il marchio di occhiali da moda L.G.R. e l’icona del design Marset, tra gli altri.