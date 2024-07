Cupra Formentor: ampliata la gamma dei motori

CUPRA continua a rafforzare la sua offensiva di prodotto con l’introduzione di nuove motorizzazioni che arricchiranno la gamma della nuova CUPRA Formentor. L’offerta si espande con due nuovi motori: il 1.5 e-HYBRID da 272 CV DSG e il 2.0 TSI da 333 CV 4Drive DSG, disponibili nelle nuove versioni VZ e VZ Extreme. Queste aggiunte sono pensate per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, offrendo prestazioni elevate e tecnologie all’avanguardia.

Il nuovo 1.5 e-HYBRID da 272 CV DSG rappresenta la punta di diamante dei propulsori ibridi plug-in di ultima generazione. Questa motorizzazione combina un motore elettrico da 85 kW (116 CV) con una nuova unità termica da 1.498 cc, capace di sviluppare 130 kW (177 CV). Il sistema congiunto eroga una potenza complessiva di 200 kW (272 CV) e 400 Nm di coppia. La coppia massima è disponibile già a 850 giri, garantendo una progressione poderosa, una guida fluida e una sensazione di massimo controllo in ogni situazione.

Grazie alla batteria da 19,7 kWh, la CUPRA Formentor può viaggiare in modalità completamente elettrica per un’autonomia fino a 119 km. Questo ampio raggio è supportato da un miglioramento della potenza di ricarica in corrente alternata e dall’introduzione della ricarica in corrente continua fino a 50 kW, una novità per il modello.

Il motore 2.0 TSI da 333 CV, abbinato al cambio automatico DSG e alla trazione integrale 4Drive, introduce la tecnologia torque splitter, precedentemente disponibile solo sulla Formentor VZ5. Questo sistema consente di distribuire la coppia in modo asimmetrico su ciascuna ruota dell’asse posteriore, offrendo una guida ancora più dinamica. La gestione della coppia su ciascun lato dell’asse posteriore è resa possibile da due unità di controllo indipendenti, ciascuna delle quali regola una frizione per ottimizzare la trasmissione della potenza.