CUPRA rafforza la sua alleanza con il Premier Padel MILANO P1 per l’edizione 2024

CUPRA ha confermato il suo ruolo da protagonista alla terza edizione del Premier Padel MILANO P1, un evento che si terrà dal 2 all’8 dicembre presso l’Allianz Cloud. Questo prestigioso torneo, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 30 mila appassionati, vedrà sfidarsi i migliori giocatori di padel al mondo, con 48 coppie del ranking maschile e 32 del ranking femminile, tra cui numerosi ambasciatori CUPRA.

Il torneo avrà inizio con una serata inaugurale presso il CUPRA Garage Milano, situato in Corso Como 1, il prossimo 4 dicembre a partire dalle 20.00. Durante l’evento, CUPRA presenterà le sue ultime novità, tra cui la nuova Formentor, Tavascan e Terramar. Questi modelli, che uniscono performance, design innovativo e tecnologia all’avanguardia, offriranno agli spettatori un’anticipazione del futuro della mobilità.

Tra i protagonisti, ci saranno i CUPRA padel ambassador: Alejandro Galán, Federico Chingotto e le top player femminili Ariana Sánchez, Paula Josémaría, Delfina Brea, Beatriz González e Sofia Araujo; tutti nelle prime dieci posizioni della classifica mondiale.

Questo evento, che rappresenta il culmine di un fenomeno in costante espansione che CUPRA ha supportato sin dalle sue origini, è solo uno dei tanti segnali del crescente interesse per il padel a livello globale. Questo sport sta vivendo un’ascesa senza precedenti, dimostrata dall’aumento continuo del numero di club e campi: nel 2023, sono stati aperti in media 51 nuovi club e 111 nuovi campi ogni settimana. L’Italia, in particolare, sta giocando un ruolo da protagonista in questa crescita, superando nel 2024 i 9.000 campi e posizionandosi al secondo posto nel mondo, subito dopo la Spagna. Una diffusione che rende il nostro paese uno dei punti cardini in questo straordinario sviluppo.