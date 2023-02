Denim e stile urban: la collezione Calzedonia Legwear SS23

Icona di stile senza tempo, il denim è da sempre un must-have del guardaroba femminile. Per questa stagione, Calzedonia ne reinterpreta il DNA e torna a sorprendere con una nuova collezione di leggings in denim accattivanti e ricercati dallo stile urban. Sinonimo di comodità, libertà e coolness, il leggings in denim è il capo versatile per antonomasia. Si abbina facilmente a qualsiasi capo ed è adatto ad accompagnarci nella quotidianità, nei momenti di massimo relax, ma anche nelle occasioni più speciali assicurando la massima comodità e libertà di movimento.

Calzedonia presenta un’ampia selezione di capi versatili, adatti ad ogni tipo di fisicità e stile. In particolare, quest’anno, l’iconico marchio italiano introduce i nuovi leggings in denim disponibili in diversi lavaggi e dettagli di tendenza, come spacchi e strappi, per offrire alla donna contemporanea un’ampia scelta. Al taglio super skinny si alternano fit più morbidi. Il classico blu jeans, viene reinterpreto seguendo i colori della collezione come i toni pastello della terra ed abbinamenti di bianco e blu.

La nuova collezione denim di Calzedonia, in linea con le tendenze più attuali, è la scelta ideale per uno stile fresco e giovane ma ricercato allo stesso tempo.