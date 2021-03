Descenders: in arrivo in edizione fisica per Xbox Series X|S e Xbox One

Sold Out e No More Robots sono felici di annunciare che Descenders, il biking game di downhill estremo, arriverà in edizione fisica su Xbox Series X|S e sulle console Xbox One a giugno.

Tramite la funzione Smart Delivery, i giocatori che si metteranno in gioco su Xbox Series X potranno competere in 8 lobby di giocatori e sperimentare immagini migliorate, pur avendo la possibilità di giocare in una resolution mode in 4K o in performance mode a 60FPS.

“Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con No More Robots per pubblicare fisicamente Descenders su Xbox,” ha dichiarato Katie Clark, Senior Product Manager presso Sold Out. “Il freeride procedurale estremo di Descenders ha riscontrato una grande successo tra i fan e siamo entusiasti che i giocatori su Xbox possano immergersi in Descender tramite questa edizione fisica.”

Scegli la tua squadra. Diventa una leggenda. Descenders è il freeride downhill estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente, dove gli errori hanno conseguenze reali. Affronta diversi salti e pendenze ogni volta che giochi e controlla ogni sottile movimento del tuo pilota, con un sistema di fisica approfondito creato per fruste e scrub slick. Personalizza il tuo pilota in un sistema di rep online completamente funzionante che ti consente di mostrare il tuo valore e guadagnare nuovi veicoli e thread.