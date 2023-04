Desigual designed by M. Christian Lacroix: una nuova tradizione

A marzo è arrivata nei negozi di tutto il mondo la nuova collezione firmata dal genio della moda Monsieur Christian Lacroix per Desigual.

Per la Primavera/Estate 2023, il couturier riscopre alcuni dei suoi motivi preferiti, ma li offre con una nuova visione. Le stampe floreali, immancabili ogni primavera, gli effetti caleidoscopici, marchio della casa, e i motivi astratti e vitali, pieni di colore, vengono riformulati e posizionati su nuove silhouette.

Gli articoli che fanno parte di questa campagna, scattate dal fotografo Txema Yeste, sono un buon riepilogo dei punti d forza della collezione.

La stampa più sorprendente è forse quella che combina uno sfondo rosa con motivi rossi e tocchi di verde acido. Una sua variante, con dei personaggi giocosi, la ritroviamo nel top e nella giacca di un altro dei look. Secondo le parole dello stesso Monsieur Christian Lacroix, “l’abbinamento del rosa e del rosso rimanda inevitabilmente al bel tempo, al gelato, ai sorbetti, e presenta un tocco acido e fresco”.

Altro filo conduttore della collezione sono le stampe fotografiche di fiori in due dimensioni su sfondi scuri, per un maggiore contrasto. Per Monsieur Christian Lacroix, “non c’è niente di più bello dei fiori e, in questo senso, gli stilisti hanno difficoltà a competere con la natura”. E aggiunge che, tuttavia, farlo “è una delizia, qualcosa di piacevole e sensuale, e credo che questa sia la missione di Desigual: proporre stampe ispiratrici e condividerle con il pubblico, come qualcosa di piacevole e pieno di sensualità”. Nella campagna, queste stampe le troviamo sulla gonna di un vestito lungo effetto due pezzi, con una maglietta a coste a maniche corte con arricciatura regolabile e gonna in tulle (in basso, al centro). Nella sua versione all-over con margherite compare (in basso, a sinistra e a destra) su un vestito dalla linea skater, su una maglietta attillata e in accessori come borse e foulard.

Infine, un’altra stampa ipnotica, che combina diversi elementi, dai fiori alle farfalle e alle piume di pavone, nei toni del blu, è la protagonista di una delle bluse della collezione, realizzata in tulle semitrasparente. Abbinata a dei pantaloni cargo, il completo ha una forte ispirazione Y2K. “Amo creare collage, giocare con le immagini, con le fotografie, con gli schizzi, con i dipinti, aggiungere strati ed effetti specchio o caleidoscopio, dargli un’aria psichedelica”, dice lo stesso stilista. Insomma, una collezione che si nutre della maestria di un eterno creatore come Monsieur Christian Lacroix, che da più di un decennio collabora con Desigual per sviluppare capi, modelli e motivi assolutamente affascinanti, che si posizionano sempre tra le hit della stagione.