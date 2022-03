Dicati e Pittarosso: ecco la collezione “Scrambler Ducati”

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di Pittarosso con le due ruote: il progetto di licenza con il brand 21si allarga e per la stagione Primavera-Estate 2022 arriva in distribuzione esclusiva negli store Pittarosso la collezione Scrambler Ducati.

Una speciale collezione di calzature uomo disegnata e sviluppata per Pittarosso, che va ad aggiungersi ad un già consolidato rapporto con il brand Ducati, che ha dato alla luce negli anni le storiche collezioni di calzature, abbigliamento e accessori firmati Ducati e Ducati Corse.

Le calzature uomo Scrambler Ducati per Pittarosso esaltano l’essenza del brand, fatta di libertà, gioia e self-expression.

Nella nuova proposta, tutto l’iconico dinamismo e il touch originale riconosciuti e apprezzati nel mondo conquistano traguardi sempre nuovi legandosi indissolubilmente ad una proposta dall’animo più urban. Cosi la linea rappresenta appieno non solo tutti gli appassionati del racing in pista ma anche chi vive il mondo delle due ruote e la passione per la moto tutti i giorni. Casual e autentico, le calzature Scrambler Ducati rompono i confini entrando nel lifestyle per far esprimere a tutti il proprio modo di essere.

La collezione Scrambler offre una linea di calzature uomo in vera pelle che combinano stile e comfort ed esaltano la self-expression dello spirito Scrambler. Il tutto nei colori divenuti icona del mondo Scrambler Ducati: il giallo e il nero.