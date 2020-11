Dillo con un collant: la capsule “A Wish for You” firmata Calzedonia

Scritte, slogan e messaggi di ogni genere campeggiano sui collant must-have dell’autunno/inverno 2020 2021.

Una tendenza, quella dei collant “parlanti”, che aggiunge un tocco fresco e funny al guardaroba e permette di esprimersi senza troppi giri di parole. Un modo alternativo e giocoso per dire la propria, insomma, per esprimere i propri sentimenti e, perché no, per lanciare un messaggio d’amore.

Più che un semplice accessorio, i collant Calzedonia per la stagione Autunno/Inverno 2021 saranno tutti da collezionare. Ogni stagione Calzedonia detta le tendenze e dice la sua in fatto di Collant e legwear: tra i modelli di punta della collezione i collant con scritte. Un mix di creatività, seduzione e voglia di esprimere sé stesse, di comunicare al mondo il proprio pensiero positivo e la propria attitudine romantica.

Sbarazzino ma al tempo stesso molto cool la proposta glitter con scritta posteriore “catching your falling stars” da vera sognatrice. Più poetico il modello con scritte floccate all over “ti amo” in tante lingue diverse. Dal vibe positivo e incoraggiante il collant microrete 40 denari con stampa floccata all over e scritta “Everyday, life gives you a new occasion. You can call it tomorrow.”

“A Wish for You Always believe that something amazing is going to happen!” è il messaggio riportato sui collant velati 30 denari con stampa floccata e scritta all over. Un messaggio benaugurale e rassicurante per il momento storico che stiamo vivendo.

Anche le influencer Paola Turani e AnnacarlaeSimona Noface hanno scelto i collant della capsule A Wish for You firmata Calzedonia.