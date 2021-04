DJ Khaled con CYBEX per il lancio della nuova collezione

Con numerose collaborazioni storiche a suo nome, l’artista multiplatino vincitore del GRAMMY Award, visionario dell’industria musicale, influencer innovativo, magnate e mega-produttore DJ Khaled si propone ancora una volta come uomo d’affari. Questa volta ha unito le forze con il principale brand di lusso per bambini CYBEX per una collaborazione esclusiva. Si lancia coraggiosamente dove nessun personaggio del suo calibro è mai arrivato prima, conquistando l’industria per bambini. Insieme, presentano con orgoglio una collezione personalizzata, decorata con il logo We The Best e un design colorato da Khaled, sua moglie Nicole Tuck, e i figli Asahd e Aalam. In particolare, questo segna la prima volta che Khaled e Nicole hanno unito le forze per una collaborazione, rendendola ancora più speciale.

La famiglia viene sempre prima di tutto e questa nuova alleanza fra CYBEX e DJ Khaled trasmette proprio questo. Come voluto dai piccoli re di Khaled (i suoi splendidi bambini), la collezione “CYBEX x DJ Khaled” esplode di colori audaci e animali esotici. Leoni, zebre e pappagalli svettano sui passeggini più iconici di CYBEX, PRIAM e MIOS, invitando in una verde brillante giungla di avventure. La collezione è completata alla perfezione dai seggiolino auto CLOUD Z, oltre alla borsa cambio fresca e unica, un comodo coprigambe e un ombrellino protettivo. Le collezioni CYBEX sono sempre rigorosamente attente ai dettagli: una chiave è stata aggiunta a ogni tiretto della cerniera per simboleggiare le “chiavi” di Khaled per il successo.

Questa collaborazione rappresenta l’importanza della famiglia e dell’amore, che giocano un ruolo fondamentale nel successo di Khaled e di tutti, incorporando perfettamente la visione di CYBEX quale marchio per genitori moderni con un design entusiasmante e in continua evoluzione, pur avendo sempre i più alti standard in sicurezza e funzionalità.

In qualità di marchio all’avanguardia che si muove a ritmo della cultura, CYBEX si è dimostrato il partner perfetto per la primissima incursione di Khaled in questo settore. In passato, CYBEX ha collaborato con Jeremy Scott, Karolina Kurkova, Scuderia Ferrari e altri. In quanto tale, CYBEX considera i genitori “icone” e offre l’accessorio definitivo con la nuova collezione Khaled che incarna gli ideali di amore, passione, famiglia, stile di vita, gioia e divertimento.

Riguardo alla collaborazione con CYBEX, Khaled ha commentato: “CYBEX ha alzato l’asticella degli accessori per neonati… e poi l’abbiamo alzata ancora di più insieme. Dalla prima volta che ho parlato con Martin e il team, ho sentito questa incredibile energia, come se potessimo fare qualcosa di più grande. E l’abbiamo fatto. Assicuro che questa è la migliore esperienza con il passeggino che i figli potranno mai fare. Non ci saremmo accontentati di niente di meno per i nostri figli. Sono i migliori! “

Il fondatore di CYBEX Martin Pos ha aggiunto: “Collaborare con DJ Khaled è stato semplicemente fantastico. Abbiamo collaborato davvero bene come team e abbiamo avuto un’energia incredibile insieme. Di conseguenza abbiamo creato qualcosa di spettacolare e rappresentativo dell’amore di Khaled per la sua famiglia, realizzato attraverso prodotti di altissima qualità “.