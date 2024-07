Dj Matrix e Gigi Soriani feat. Gigi D’Alessio: il nuovo singolo “‘O Sarracino (Remix 2024)”

Una collaborazione inedita e sorprendente si affaccia sul panorama musicale estivo: Dj Matrix, Gigi Soriani e Gigi D’Alessio uniscono le loro forze per presentare una rivisitazione del classico della musica d’autore italiana, “‘O Sarracino“. Il celebre brano, originariamente composto dai maestri Carosone e Salerno, viene reimmaginato in una versione techno-dance pronta a far scatenare gli ascoltatori.

Il remix del 2024 di “‘O Sarracino” si distingue per la sua energia travolgente e il ritmo brioso, marchio di fabbrica dei noti deejay. La voce calda e inconfondibile di Gigi D’Alessio aggiunge una dimensione vibrante e autentica alla traccia, creando un’esperienza d’ascolto unica e originale.

Questo singolo rappresenta un audace esperimento di fusione tra generi musicali diversi, amalgamando l’energia pulsante della musica dance con la tradizione melodica della canzone d’autore italiana. Il risultato è un brano coinvolgente e innovativo, che promette di scalare le classifiche e di far ballare gli appassionati di musica in tutto il mondo.

«Portare la musica napoletana in giro per il mondo con i miei remix e mash up durante i dj set è la cosa che più amo fare. L’idea di condividere il remix di ‘O Sarracino, cantata da un pilastro di Napoli come Gigi D’Alessio, con un dj non napoletano, mi stimolava molto.» Gigi Soriani

Disponibile in radio da venerdì 26 luglio, “‘O Sarracino (Remix 2024)” si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate, conquistando il cuore e i piedi degli ascoltatori con il suo ritmo incalzante e la sua melodia accattivante.