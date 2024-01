DS 7 e DS 9 “Official Car” della Paris Fashion Week

DS Automobiles schiera una flotta esclusiva di modelli DS 7 E-TENSE e DS 9 E-TENSE marchiati Paris Fashion Week per accompagnare giornalisti, influencer e talenti per le strade di Parigi e per offrire un’esperienza elegante a zero emissioni, con ChatGPT incorporato nel sistema DS IRIS.

Il calendario della Paris Fashion Week è iniziato il 16 gennaio con sei giorni dedicati alla Moda Uomo Autunno/Inverno 2024-2025, seguiti dalla Haute Couture Primavera/Estate dal 22 al 25 gennaio. La Moda Donna Autunno/Inverno 2024-2025 seguirà dal 26 febbraio al 5 marzo.

L’elettrificazione rimane al centro della strategia di DS Automobiles, con una gamma completamente elettrificata in vendita dal 2019. Dal 100% elettrico Nuovo DS 3 E-TENSE al DS 9 E-TENSE plug-in hybrid da 360 cavalli, ogni modello dimostra l’impegno del marchio per la mobilità sostenibile. Dal 2024, tutti i nuovi design di DS Automobiles saranno al 100% elettrici, sottolineando l’impegno del marchio nella transizione energetica.

Esistono stretti legami tra DS Automobiles e il mondo della moda. Caratteristiche uniche come la cucitura Pearl, gli inserti in rilievo Clous de Paris e la tappezzeria dei sedili con design a cinturino di orologio trovano particolare riscontro nei circoli del design creativo e innovativo.

Per questa ultima Paris Fashion Week, DS Automobiles ha in serbo alcune sorprese, tra cui una DS 9 con effetto colore interferenza simile a quello di uno scarabeo.

Durante queste settimane dedicate alla moda, DS Automobiles seguirà la Paris Fashion Week su Instagram @DS_automobiles con diverse attivazioni dedicate a luoghi iconici parigini, design e al piacere di guidare per Parigi a bordo di DS 7 e DS 9. Il primo appuntamento è il 18 gennaio.