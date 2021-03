DS CONSCIOUS COLLECTION: una capsule collection di capi che assorbono CO2

DS CONSCIOUS COLLECTION è un’ulteriore dimostrazione della ricerca intrapresa da DS Automobiles nell’ambito del “Future Craft”. Questa filosofia mira a creare materiali innovativi e tecnologici con la raffinatezza che da sempre contraddistingue il marchio. Da diversi anni, il concetto di “Future Craft” ha assunto forme diverse: come un tessuto tecnico intrecciato a tre materiali in microfibra che incorpora una moltitudine di aste trasparenti e porta luce d’ambiente all’interno dell’abitacolo di DS AERO SPORT LOUNGE o elementi in titanio stampati in 3D nei modelli di serie.

The Future Craft mira a sfidare idee preconcette per proiettare il marchio nel futuro. Si tratta di una strategia di sviluppo sostenibile specifica per DS Automobiles, in cui artigianato e innovazione si mescolano per promuovere materiali e processi innovativi, che favoriscono il miglioramento dell’impatto ambientale.

Questa esclusiva capsule collection di quattro capi unisex è stata creata in collaborazione con l’etichetta emergente EGONlab e lo studio londinese di ricerca e innovazione post-carbon lab. Viene presentata alla Paris Fashion week Women’s fashion Autunno-Inverno 2021-2022.

Contrassegnati con alcuni claim ispirati a Parigi, il bomber, il trench e le due t-shirt sono stati disegnati in esclusiva da EGONlab per DS Automobiles. Sono stati trattati da post-carbon lab con un rivestimento fotosintetico che assorbe CO2.

Questo sviluppo progettato da post-carbon lab consiste in uno strato di alghe vive posto sul tessuto. La CO2 presente nell’aria viene così catturata e trasformata in ossigeno e glucosio. Durante il processo creativo di dieci settimane, i quattro capi hanno già assorbito 1.452 grammi di CO2, un valore paragonabile a quello che una quercia di sei anni assorbe in sei mesi.

“Siamo molto felici di rivelare questa collezione eco-responsabile durante la settimana della moda di Parigi. Lo stile e l’innovazione sono al centro dello sviluppo di DS Automobiles. Nel quadro di una ricerca che ci porterà a un futuro più sostenibile, colleghiamo sempre questi due elementi che riteniamo essere assolutamente compatibili. Questa iniziativa è solo un esempio della moltitudine di progetti che portiamo avanti durante l’anno e che alimentano la nostra riflessione. Questa collezione rappresenta molto bene il nostro approccio innovativo attraverso l’uso di nuove tecniche e materiali in uno spirito d’avanguardia. ” il commento di Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles.