Eastpack: gli iconici zaini destrutturati da AVAVAV

Eastpak presenta la sua prima collaborazione con il brand di moda indipendente AVAVAV, rivelando una collezione innovativa in anteprima alla Milano Fashion Week. La collaborazione combina i codici stilistici distintivi di entrambi i marchi: il lusso streetwear di AVAVAV, caratterizzato da libertà creativa, umorismo e divertimento, e l’attitudine “Built To Resist” e la funzionalità di Eastpak.

I modelli iconici di Eastpak sono moltiplicati e destrutturati, con silhouette all’avanguardia che combinano resistenza e dettagli divertenti. Tutto ha avuto inizio con lo zaino simbolo di Eastpak: il Padded Pak’r. La direttrice creativa di AVAVAV, Beate Karlsson, ne ammirava la forma estetica. Insieme, i due marchi lo hanno decostruito e moltiplicato per creare quattro nuovi modelli definiti da una forma unica e da una funzione necessaria.

AV Double Pak’r

AVAVAV x Eastpak raddoppia lo zaino Padded Pak’r di Eastpak. Con due maniglie e due tasche anteriori con cerniera, offre il doppio delle funzioni del modello tradizionale Eastpak. Le caratteristiche aggiuntive includono una custodia imbottita per laptop da 16 pollici, un organizer integrato con uno scomparto in rete, una tasca a rete per bottiglia d’acqua e spallacci regolabili imbottiti.

AV Reader

Lo zaino Eastpak Padded Pak’r si moltiplica, dando vita a un borsone utilitario per le avventure del fine settimana. Questo design funzionale è caratterizzato da uno spazioso scomparto principale con una tasca interna di sicurezza con cerniera, per riporre gli oggetti di valore e una tracolla regolabile. Quattro scomparti a forma di zaino appaiono sulla parte anteriore della borsa, ciascuno con la propria tasca frontale con cerniera o in rete e maniglia per il trasporto.

AV Bum Bag

Lo zaino Eastpak Padded Pak’r si moltiplica e si trasforma in un marsupio utilitario realizzato in tessuto resistente all’acqua. Quelli che sembrano tre mini zaini sono in realtà tre scomparti, ciascuno con la propria tasca frontale con cerniera per riporre i piccoli oggetti essenziali e una maniglia per il trasporto. La tracolla regolabile e staccabile permette di indossarla sul corpo o sulla spalla.

AV Mini Bag

Questa silhouette di ispirazione AVAVAV con forme sagomate diventa il protagonista di ogni look senza compromettere la funzionalità. Presenta un tessuto resistente all’acqua, un’imbottitura protettiva in schiuma, una tasca frontale con cerniera e maniglia per il trasporto, una cerniera riflettente extra-lunga e una tracolla regolabile. Potete portarla a tracolla o con a mano, di giorno e di notte.

La collezione è disponibile dal 4 giugno 2024 in tutto il mondo in negozi selezionati e online.