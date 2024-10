Ecco VelocityOne Multi-Shift: il nuovo sistema innovativo per la simulazione di corse

Turtle Beach, azienda leader nella produzione di accessori per il gaming, ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovissimo accessorio per la simulazione di corse: il Turtle Beach VelocityOne Multi-Shift. Questo innovativo sistema di cambio e freno a mano offre agli appassionati di racing sim la possibilità di passare dal cambio H-Gate al cambio sequenziale o utilizzare il Multi-Shift come freno a mano analogico premendo semplicemente un pulsante.

Il VelocityOne Multi-Shift offre agli appassionati di simulazione di corse una gamma di funzionalità avanzate e materiali di qualità automotive che assicurano prestazioni affidabili e fluide ovunque si corra. Con sette ingressi per le marce e un pulsante High/Low che può essere mappato e utilizzato per cambiare marcia nei giochi di simulazione di fattorie e camion, il Multi-Shift si adatta a diverse esperienze di gioco.

Il VelocityOne Multi-Shift è plug-and-play su PC Windows come dispositivo indipendente, o su Xbox Series X|S e Xbox One e PC Windows tramite il kit VelocityOne Race Wheel & Pedals di Turtle Beach. I giocatori possono anche aggiungere due Multi-Shift alla loro configurazione, uno come cambio di marcia dedicato e l’altro come freno a mano dedicato, per un’esperienza personalizzata.

Con la disponibilità del pre-ordine su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati al prezzo di €129,99, il Turtle Beach VelocityOne Multi-Shift si presenta come un accessorio versatile e di qualità superiore per gli amanti della simulazione di corse. Con la possibilità di scegliere tra il cambio H-Gate e il cambio sequenziale, questo sistema innovativo offre un’esperienza di gioco personalizzata e realistica per gli appassionati di racing sim di tutto il mondo.