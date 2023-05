Estate 2023: Calzedonia presenta la sua nuova collezione Limited Edition swimwear

Calzedonia presenta la sua nuova collezione swimwear Limited Edition per l’estate 2023. Una capsule collection pensata per chi vuole godersi aperitivi in riva al mare, party in piscina e serate danzanti sotto le stelle. L’effetto “shiny” ti farà vivere un’estate glam in totale stile.

La collezione presenta il modello Bora Bora in bianco e rosso, composto da un top monospalla e slip alti con applicazioni di fiori di tulle ton-sur-ton. Ideale per le giornate in spiaggia e momenti di relax al tramonto.

Il triangolo Manila è perfetto per chi cerca un look femminile e sexy nei toni del rosa. Il modello presenta raffinati drappeggi di perline sui lati dello slip, ideali per riflettere la luce del sole e delle stelle.

La collezione presenta anche proposte in total black, come il modello Singapore, composto da un bralette monospalla e l’intero con profondo scollo a V impreziosito da evanescenti volants, e il modello Taipei, intramontabile con le sue cascate di jais lungo le scollature dell’intero a V e dei due modelli di bikini. Il modello Taipei presenta anche un pareo corto per un perfetto look da aperitivi al tramonto ed eleganti serate d’estate.

Il modello Luxor, con i suoi dettagli in rete metallica gold, valorizza ogni abbronzatura e si propone come la soluzione ideale per impreziosire anche un outfit fuori acqua, da lasciare intravedere sotto la camicia tutta la notte.

La collezione Limited Edition sarà disponibile in store selezionati e online da aprile. Inoltre, Calzedonia dedica un contest alla sua community: coloro che acquisteranno un costume della Limited Edition avranno la possibilità di vincere un weekend esclusivo di mare nel sud dell’Italia, facendo vivere alle fortunate vincitrici l’estate Mediterranea raccontata negli scatti della collezione Mare 2023.