EXUSTAR presenta i nuovi accessori moto a EICMA 2022

EXUSTAR è un’azienda leader che produce componenti e accessori per biciclette, ciclismo indoor e moto con l’obiettivo di creare prodotti di alta qualità accessibili a tutti. Il brand mira a fornire un’esperienza di guida più semplice, confortevole ed efficiente dando la massima priorità alla qualità, alla sicurezza e alla funzionalità grazie all’impegno per l’innovazione.

Fondata nel 2002, Exustar fa il suo ingresso nel mercato motociclistico nel 2003 e riesce fin da subito a dimostrare la sua capacità nel raggiungere i più alti standard di qualità e sicurezza per i motociclisti, vendendo con successo i suoi prodotti in tutto il mondo.

In un’epoca guidata dall’innovazione, Exustar è un’azienda altamente preparata, con un team di specialisti che offre prodotti e servizi in grado di soddisfare il mercato in continua evoluzione e le esigenze dei consumatori moderni.

Investendo costantemente in ricerca e sviluppo, l’azienda è impegnata nell’applicazione delle più avanzate tecnologie per la realizzazione di prodotti innovativi, che assicurano massimo divertimento, prestazioni e funzionalità.

STIVALI EXUSTAR ADVANCED RACING

Questi stivali di alta gamma, caratterizzati da funzionalità, comfort e protezione avanzata, sono ideali per le gare di alto livello.

L’E-SBR204 è dotato di un sistema di rotazione della caviglia integrato, che combina la massima flessibilità ergonomica con il supporto della caviglia e del tallone d’Achille. Questo stivale offre una protezione completa grazie ai parastinchi, ai tappi e cursori in alluminio sostituibili per il tallone, oltre che una protezione dagli impatti sulla caviglia. Sono realizzati in pelle in microfibra, leggeri e resistenti, offrono un comfort extra con un’area di flessione anteriore e punte perforate per garantire la massima ventilazione. Le doppie fibbie microlock in alluminio (sostituibili) rendono la chiusura e la regolazione molto semplici.

Le suole sono in gomma resistente e assicurano un’eccellente aderenza e comfort sulle pedane e sulla strada, mentre le cerniere laterali facilitano la calzata e la rimozione degli stivali.

STIVALI CASUAL URBANI EXUSTAR

Exustar propone uno stivale urbano in stile sneakers, che offre un look elegante e confortevole, ma anche un alto livello di protezione, perfetto per i pendolari e i ciclisti amatoriali. La tomaia è realizzata in pelle sintetica PU leggera con rete di nylon traspirante e fettuccia riflettente, imbottitura in schiuma morbida e traspirante.

Le suole, dotate di alette che garantiscono un ottimo grip sia in sella che fuori dalla moto, offrono un’ammortizzazione e un sostegno maggiore e sono molto comode anche per camminare.

Le caratteristiche protettive degli stivali E-SBT1030 includono una protezione asimmetrica integrata sulla punta e un rinforzo su tallone e caviglia.

STIVALI EXUSTAR URBAN RESISTENTI ALL’ACQUA

Gli stivali urban resistenti all’acqua hanno un classico stile vintage e sono realizzati in robusta e resistente pelle nabuk. Leggeri e waterproof, presentano un’imbottitura in schiuma morbida e traspirante, mentre le suole in gomma resistente assicurano un’eccellente aderenza e comfort sulle pedane e sulla strada. La sicurezza è completamente incorporata grazie ai rinforzi integrati su punta, tallone e caviglia in nylon.

GIACCA ESTIVA ANTIVENTO EXUSTAR

Questa giacca in poliestere altamente versatile è perfetta per tutti i motociclisti, grazie alle molteplici funzioni regolabili. Il suo stile casual, che comprende un dolcevita e un cappuccio staccabile, la rende un’ottima scelta qualunque tipo di guida in condizioni climatiche favorevoli.

La regolazione dell’E-MJ811 inizia con il controllo del vento: la giacca è altamente traspirante quando fa caldo, permettendo un’ottima ventilazione, ma quando fa fresco la fodera antivento in dotazione può essere applicata per tenere caldo. Altre caratteristiche personalizzabili sono la regolazione della vita e dei polsini. Gli standard di sicurezza Exustar sono visibili nelle protezioni sostituibili su spalle, gomiti e schiena, che offrono una protezione completa.

GUANTI DA STRADA TOUCH SCREEN

I guanti da strada realizzati in pelle in microfibra sono perfetti per la guida urbana. Grazie al pollice e all’indice compatibili con il touch screen, è possibile utilizzare il telefono senza togliersi i guanti. I guanti E-MG229 sono dotati di silicone sulle dita per migliorare la presa, permettono un’ottima ventilazione e presentano un design facile da indossare e togliere. Le nocche sono protette da morbidi paranocche in schiuma viscoelastica PU.