FIAT: aperti gli ordini per la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition

FIAT ha scelto un modo davvero speciale per celebrare il suo 125º anniversario: il lancio della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, un’autentica opera d’arte che fonde l’eleganza del design italiano con un forte impegno etico. Questa esclusiva edizione, presentata anche in onore del 90º compleanno del Maestro Giorgio Armani, rappresenta la massima espressione del Made in Italy nel mondo dell’automotive ed è ora disponibile per i clienti europei.

Questa collaborazione straordinaria tra FIAT e Giorgio Armani segna il ritorno di una partnership di successo iniziata nel 2020. Entrambi i marchi, simboli di eccellenza italiana, hanno unito nuovamente le forze per dare vita a un veicolo che non è solo un mezzo di trasporto, ma un pezzo unico di alta moda su quattro ruote. Per la prima volta, due icone del design, dell’artigianato e dell’innovazione italiani collaborano per creare qualcosa che incarna l’essenza senza tempo dello stile italiano.

Prodotta nello stabilimento FIAT di Mirafiori a Torino, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è il risultato di mesi di intensa collaborazione tra il Maestro Armani e il team di design FIAT. L’obiettivo era chiaro: fondere l’essenza di due mondi – quello dell’alta moda e quello dell’automobile – in un’unica opera d’arte. Il risultato? Una vettura che riflette la stessa meticolosa attenzione ai dettagli e alla qualità tipica delle collezioni di Armani, tanto da meritarsi il titolo di “Collector’s Edition”.

Ogni aspetto di questo veicolo è stato curato con estrema precisione, dalla scelta dei materiali pregiati all’uso di colori esclusivi che esaltano la raffinatezza del design hatchback. Le opzioni cromatiche includono un verde scuro micalizzato, elegante e sofisticato, e il rivoluzionario Greige ceramico, una tonalità unica che unisce il grigio e il beige, esprimendo l’avanguardia di questa collaborazione.

L’estetica della 500e Giorgio Armani si basa su un approccio minimalista, con una riduzione dei contrasti e degli abbellimenti per creare un look monocromatico e raffinato, fedele all’estetica di Armani. Le ruote personalizzate, che sfoggiano il logo GA in grande scala, diventano un punto focale, combinando eleganza e aerodinamicità. I cerchi bruniti bicolore, con delicate scanalature, aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza, sottolineando il livello di cura e attenzione ai dettagli che caratterizza questa edizione limitata.

Gli interni della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono un capolavoro di maestria artigianale. Dettagli come le cuciture a chevron e i motivi tridimensionali dei sedili richiamano le tecniche sartoriali tradizionali, mentre i materiali utilizzati riflettono un equilibrio perfetto tra eleganza e innovazione. Il cruscotto, ad esempio, è impreziosito da un inserto in legno tagliato al laser che ricorda la morbidezza di un tessuto d’alta moda, e le rifiniture in pelle e tessuto dimostrano una dedizione alla qualità che si trova solo nelle migliori collezioni di moda.

In ogni angolo dell’auto, il tocco distintivo di Giorgio Armani è evidente: la sua firma appare su cruscotto, soglie battitacco e finestrino posteriore, mentre il logo GA è presente su ruote e sedili, rendendo questa vettura unica sotto ogni aspetto.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition non si distingue solo per il suo design: le sue prestazioni e le sue dotazioni tecnologiche sono all’avanguardia. Equipaggiata con fari full LED Infinity Design e un tettuccio in vetro, la vettura offre un aspetto moderno e raffinato. Sul piano tecnologico, spiccano il sistema audio JBL di alta qualità, un display TFT da 7” e un navigatore touch screen da 10,25”, che insieme garantiscono un’esperienza di guida avanzata. La connettività è garantita da Wireless CarPlay e Android Auto, offrendo un’esperienza digitale senza interruzioni.

Per quanto riguarda le prestazioni, la 500e è alimentata da un motore elettrico da 87 kW (118 CV), che permette un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, perfetta per chi desidera combinare eleganza e sostenibilità. Infine, grazie ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2, questa vettura offre una sicurezza e una facilità di guida senza pari.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sarà disponibile per un periodo limitato durante il 2025, rendendola un’opportunità unica per gli amanti del design e dell’automotive. I clienti che effettueranno l’acquisto riceveranno una lettera di benvenuto firmata da Olivier Francois e Giorgio Armani, aggiungendo un tocco personale e prestigioso all’intera esperienza.