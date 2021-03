Folk Trend: la capsule di Calzedonia dedicata a Frida Khalo

La collezione Calzedonia legwear Spring/Summer 2021 è un viaggio tra le tradizioni e i costumi di paesi e popoli che hanno influenzato il corso della moda ed ispirato tendenze diventate nel tempo dei fondamenti del mondo fashion. Un itinerario percorso da viaggiatrici dall’eleganza raffinata ma interpretata in chiave pop.

Inizia così il tour ideale di Calzedonia che parte dalle pittoresche città latinoamericane e si rifà fortemente alla simbologia derivata dall’arte popolare messicana.

È la pittrice Frida Kahlo, simbolo di tenacia, forte personalità e indipendenza, a ispirare una capsule di collant e calzini che unisce tratti folk ad elementi femminili. Il guardaroba di Frida Kahlo, dalle ampie gonne a ruota a top ricamati fino alle composizioni floreali intrecciate tra i capelli, rappresenta un immaginario ricco di suggestioni che ha permesso all’artista di attraversare un nuovo secolo e diventare protagonista della moda internazionale ispirando le collezioni di grandi couturier e più in generale il mondo della moda, tra passerelle e street trend.

Calzedonia reinterpreta gli elementi chiave dello stile di Frida Kahlo e propone una capsule dalla forte carica cromatica e ricca di patch ed elementi grafici e floreali. Pezzi eccentrici ed originali da abbinare a look sporty-chic che trasmettono tutta la positività e quell’energia che caratterizza la collezione primaverile di Calzedonia.

I calzini, grande trend del momento e protagonisti degli outfit, più cool, homewear e non, degli ultimi mesi, si animano di stampe coloratissime e divertenti, in pieno stile Rebel. Micro stampe floreali o che raffigurano il volto dell’artista o ancor elementi tipici della cultura messicana come il teschio, animano calzini in cotone. I calzini in spugna con la sagoma di Frida e la sua caratteristica acconciata floreale abbozzata, in maniera stilizzata, nella parte posteriore sono un omaggio al più celebre degli autoritratti dell’artista.

Non possono certo mancare proposte collant, capo simbolo di femminilità e carattere per eccellenza. Calzedonia propone sulle gambe il profilo stilizzato di Frida, i celebri versi del diario dell’artista in versione folk all over su collant velati e il suo messaggio dal vibe positivo “Viva la vida” come dettaglio sul retro di collant velati in un fucsia molto vivace. Un tocco trendy in grado di rendere attuale e ultramoderno un capo essenziale come il collant velato.