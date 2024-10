“Football Manager 25”: disponibile dal 26 novembre

Football Manager 25: Nuova Rivoluzione nel Mondo dei Gestionali di Calcio

Il mondo del calcio virtuale si prepara a una rivoluzione con l’arrivo di Football Manager 25 il prossimo 26 novembre. Il gioco, sviluppato da Sports Interactive e SEGA, promette di portare gli appassionati di calcio in una nuova era di gestionali sportivi.

FM25 rappresenta un enorme passo avanti nella serie con l’introduzione del calcio femminile, un’innovazione molto attesa dagli appassionati. Questa novità consentirà ai giocatori di vivere nuove avventure alla guida di squadre femminili, ampliando ulteriormente l’esperienza di gioco.

Secondo le parole di Miles Jacobson, direttore studio di Sports Interactive “FM25 è il punto di partenza per i lavori dello studio da qui ai prossimi 20, 30 anni. È anche il capitolo che permetterà al mondo di mettere mano a due progetti che avevamo in cantiere da diversi anni: il passaggio al motore di gioco Unity e l’introduzione del calcio femminile.”

La grafica e le animazioni di sono state notevolmente migliorate, avvicinando ulteriormente gli utenti all’azione durante le partite e offrendo un’esperienza di gioco più coinvolgente e realistica.

La serie Football Manager è conosciuta in tutto il mondo come il titolo di riferimento nel mondo dei gestionali di calcio, offrendo ai giocatori la possibilità di assumere il ruolo di allenatore e guidare la propria squadra alla gloria. Con più di 50 nazioni gestibili e un database di oltre 800.000 giocatori attivi e dello staff provenienti da tutto il mondo del calcio, il gioco offre un’esperienza di simulazione senza precedenti.

Oltre alla versione per PC e Mac, FM25 sarà disponibile anche su console Xbox e PlayStation5 dal 26 novembre, mentre la versione per Nintendo Switch™, Football Manager 25 Touch, uscirà il 3 dicembre.

Per i fan più accaniti che prenoteranno FM25 (per PC e Mac) presso un rivenditore autorizzato da SEGA, è previsto uno sconto del 10%. Le prenotazioni per la versione console si apriranno in un secondo momento.

Football Manager 25, dunque, si preannuncia come un titolo imperdibile per tutti gli appassionati di calcio virtuale, con novità, miglioramenti grafici e tanto coinvolgimento per i giocatori di ogni livello. Restate sintonizzati per ulteriori anticipazioni sul gioco nelle prossime settimane e preparatevi a entrare in un universo calcistico più profondo e realistico che mai.