Go Pro: 5 nuove t-shirt per ogni occasione

GoPro ha presentato cinque nuove magliette unisex, dal design moderno a girocollo con coste strette e morbide. Irrestringibili e perfette per ogni occasione,tutte le t-shirt GoPro presentano diverse stampe iconiche, tra cui una in collaborazione con il campione di sci e atleta GoPro Chris Benchetler.

After Party: questa maglietta nera tono su tono è perfetta per godersi ogni momento del giorno (e della notte!). Il modello After Party è realizzato in misto cotone ring-spun e poliestere prelavato, con una finitura leggermente mélange, per una t-shirt resistente e confortevole allo stesso tempo, che mantiene la forma e resta morbida a lungo.

Aloha: la stampa a fondo color kaki dona un tocco di stile a questa maglia casual, perfetta per una passeggiata sulla spiaggia o per non passare inosservati durante le vacanze primaverili. Realizzata in misto cotone ring-spun e poliestere prelavato.

Still Rippin’: il teschio e l’iconica GoPro ci ricordano che le nostre avventure vivono per sempre con i ricordi che immortaliamo. Questa t-shirt è realizzata in misto poliestere e cotone ring-spun prelavato, con una finitura leggermente mélange.

The Benchetler: lo sciatore e artista Chris Benchetler celebra il suo amore per la natura con disegno a mano del logo GoPro, in un viaggio tra le montagne e il mare. Questa t-shirt è resistente e confortevole allo stesso tempo e mantiene la forma restando morbida a lungo.

The Collector: questa t-shirt ultra-morbida presenta una stampa di tutte le leggendarie videocamere GoPro in un design artistico moderno, all’insegna dell’innovazione e dell’avventura. Realizzata in misto cotone ring-spun e poliestere prelavato.

Tutte le t-shirt GoPro sono disponibili nelle taglie da S a XXL al prezzo consigliato di 29,99 euro (20,99 euro per gli abbonati GoPro).