GR Yaris Rally Cup: al via il primo campionato monomarca della Toyota

Toyota ha inaugurato ufficialmente la GR Yaris Rally Cup, il suo primo campionato monomarca, in occasione del Rally Italia Sardegna.

La presentazione stampa avvenuta sabato 5 giugno ad Olbia è stata l’occasione per mostrare in anteprima la GR Yaris che scenderà in pista e presentare la nascita del Toyota Gazoo Racing Italy, il nuovo progetto di Toyota Italia nel quale convergeranno tutte le attivazioni a livello locale del Toyota Gazoo Racing e che riguarderanno eventi, attività sportive e piani di comunicazione dedicati.

Sono 15, i team che hanno scelto la GR Yaris Rally Cup e che andranno a contendersi il ricco montepremi di 300.000€ che sarà distribuito tra premi di gara e premi finali, con particolare attenzione ai Team ed ai piloti giovani.

“Non vediamo l’ora di vedere i team scendere in pista a bordo delle GR Yaris. – dichiara Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia – Questo è un progetto a cui abbiamo creduto sin dal primo giorno e la nascita del Toyota Gazoo Racing Italy è proprio la testimonianza del nostro impegno nel voler amplificare il più possibile i messaggi del Toyota Gazoo Racing a livello italiano.”

Protagonista indiscussa, la GR Yaris, vettura perfetta per l’ingresso nel mondo delle competizioni monomarca, che nasce proprio dall’esperienza del team Toyota Gazoo Racing nel campionato mondiale rally. La GR Yaris utilizzata per il campionato è la derivazionerally della stradale lanciata a fine anno. È stato sviluppato uno specifico kit di allestimento gara, con il quale i team hanno potuto preparare la vettura conforme al regolamento della categoria R1T 4×4 nazionale.

La livrea riprende i colori ufficiali rosso, nero e bianco del Toyota Gazoo Racing e sul caratteristico tetto in fibra di carbonio spicca il logo Toyota Gazoo Racing Italy.

Ad arricchire la livrea, i loghi degli sponsor del campionato, KINTO il brand dedicato all’offerta di servizi di mobilità di Toyota, Pirelli leader mondiale nei pneumatici rally, OMP fornitore ufficiale del Toyota Gazoo Racing nel WRC e LoJack (gruppo CalAmp) partner di Toyota Motor Italia dal 2014 e leader nelle soluzioni telematiche e nel recupero dei veicoli rubati.