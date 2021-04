Greubel Forsey, nuovo GMT Sport: l’arte dell’essenziale

Greubel Forsey presenta il nuovo GMT Sport. Nuova lunetta, nuove finiture, nuovo bracciale, stile distinto e contemporaneo: il GMT Sport si presenta in una versione inedita in soli 33 esemplari.

Per la prima volta nella storia del GMT, Greubel Forsey concepisce una lunetta sprovvista dei valori fondamentali della Maison, che la tradizione vuole incisi sulla superficie. La satinatura orizzontale sul nuovo profilo sembra aumentare ulteriormente l’apertura del quadrante. I bordi della lunetta sono lucidi, presentano curve morbide e giochi di luce frutto di una finitura realizzata manualmente come tutti i componenti di un segnatempo Greubel Forsey. La nuova finitura valorizza il profilo singolare della lunetta del GMT Sport, un’ellissi che si curva leggermente a ore 12 e a ore 6 in modo da adattarsi all’anatomia del polso, secondo un principio di perfetta ergonomia in linea con lo stile quotidiano e contemporaneo di questo esemplare.

Tale approccio ergonomico trova conferma nel nuovo bracciale del GMT Sport, primo bracciale in metallo mai realizzato da Greubel Forsey. Interamente progettato all’interno della Manifattura e appositamente concepito per questo modello, il bracciale è integrato alla cassa del GMT Sport in modo da seguire senza soluzione di continuità il profilo ellittico disegnato dalla cassa e dalla lunetta. Nel solco della tradizione, l’atelier ha rivolto un’attenzione particolare alle finiture, realizzate interamente a mano, con tre diverse variazioni distribuite sulle maglie laterali e su quella centrale: satinatura, granitura e angoli lucidati a mano.

La granitura, ad esempio, è stata scelta per richiamare la finitura delle anse, promuovendo così la continuità estetica tra cassa e bracciale. Realizzato in titanio grado 5 come tutti gli altri componenti in titanio del Brand, il bracciale è leggero, robusto e inalterabile. È inoltre dotato di un sistema di regolazione rapida che consente di allentare il bracciale di pochi millimetri per una vestibilità più comoda e disinvolta, oppure regolarlo in modo da portarlo un po’ più stretto al polso.

Per quanto riguarda il movimento, il nuovo GMT Sport è il primo a presentare un’unica scelta cromatica: platina, globo, quadrante del secondo fuso orario e anello di conteggio dei 24 secondi a ore 1 sono di colore blu. Il ponte ad arco sospeso, al centro, nonché il ponte del tourbillon sono traforati per facilitare la leggibilità del quadrante strutturato su più livelli e far spiccare l’intenso colore blu. La scelta, da un lato, di un blu profondo e opaco, e, dall’altro, di componenti lucidi in titanio (ponti, globo) o acciaio (lancette, riserva di carica), promuove forti contrasti all’interno del movimento oltre ad assicurare una perfetta leggibilità delle informazioni. Grazie al diametro della carrure di 42 mm (45 mm con la lunetta), l’alta tecnicità del movimento va di pari passo con una lettura intuitiva: ore e minuti al centro, secondo fuso orario a ore 10, riserva di carica a ore 3 e globo a ore 8.

Grazie al nuovo design, il più essenziale e lineare di sempre, offre un’inedita cornice espressiva a due delle sue complicazioni più emblematiche. La prima è il Tourbillon 24 secondes, tra le ore 12 e le ore 2. Terza invenzione di Greubel Forsey, questo tourbillon presenta una gabbia inclinata a 25° che effettua una rotazione in 24 secondi, due particolarità che assicurano una precisione cronometrica straordinaria oltre a regalare uno spettacolo visivo unico.

La seconda, il globo terrestre situato tra le ore 7 e le ore 9, è l’invenzione che, più di tutte, incarna la visualizzazione tridimensionale del tempo cara a al brand. Compiendo una rotazione in 24 ore, questa nuova invenzione semplifica la lettura dell’ora universale, rendendola più immediata e intuitiva. Visto dall’alto del polo Nord, un anello con iscrizione delle 24 ore consente di leggere l’ora locale per tutte le longitudini, tenendo conto dell’indicatore giorno/notte. Sul fondello, un disco delle città completato da due anelli offre la lettura dell’ora universale UTC e dell’ora legale nelle 24 città corrispondenti ai principali fusi orari. Il disco consente inoltre di distinguere le città che applicano l’ora legale (in chiaro) da quelle che non la applicano (in scuro).