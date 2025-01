Gruppo Volkswagen: nel 2024 consegnati 9 milioni di veicoli

Il Gruppo Volkswagen ha recentemente annunciato un risultato significativo nel campo dell’automobilismo, con la consegna di un totale di 9 milioni di veicoli nel corso del 2024. Nonostante le sfide presenti sul mercato, l’azienda ha raggiunto questo importante traguardo, dimostrando la propria leadership nel settore.

“In un contesto di mercato difficile, nel 2024 abbiamo consegnato un totale di 9 milioni di veicoli. Nel percorso per diventare leader tecnologico nel settore automobilistico, abbiamo introdotto più di 30 nuovi modelli con numerose innovazioni, inclusi molti 100% elettrici. Nel segmento BEV, il Gruppo Volkswagen è di gran lunga leader di mercato in Europa: ciò ci rende orgogliosi e allo stesso tempo ci sprona. Quest’anno continueremo a rinnovare costantemente il nostro portfolio e porteremo su strada per i nostri clienti altri 30 nuovi modelli di tutti i brand”, ha dichiarato Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen.

L’azienda ha evidenziato il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, focalizzandosi sull’introduzione di modelli 100% elettrici e sulla costante evoluzione del proprio portfolio. Con il lancio di 30 nuovi modelli, il Gruppo Volkswagen ha dimostrato la volontà di mantenere un approccio proattivo e orientato al futuro.

Un aspetto rilevante evidenziato dall’azienda riguarda la leadership nel segmento BEV, con una posizione predominante sul mercato europeo. Questo successo conferma l’attenzione del Gruppo Volkswagen verso le tecnologie sostenibili e l’innovazione nel settore automobilistico.

L’azienda si prepara quindi a continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo, con l’obiettivo di mantenere elevate performance e rispondere alle esigenze dei propri clienti. Il Gruppo Volkswagen si pone quindi come punto di riferimento nel settore automobilistico, con una visione orientata verso un futuro sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzato.