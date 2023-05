Havaianas con Mastermind per un nuovo modello di sandali

La collaborazione tra Mastermind e Havaianas ha già dimostrato di essere un successo nel 2020, quando i due marchi hanno lanciato insieme un’edizione limitata che ha subito attirato l’attenzione dei consumatori. Ora, nel 2023, il duo è tornato con un nuovo modello di sandali, presentando una nuova forma e un design completamente nuovo.

La nuova collaborazione presenta il modello Slide, una scelta perfetta per chi ama i sandali ma non vuole rinunciare alla possibilità di indossarli con i calzini. Il sandalo ha una forma inedita e un teschio in rilievo sulla tomaia, un’idea creativa che mette in risalto lo stile e la personalità del prodotto. Questo nuovo design conferma l’impegno di entrambi i marchi per creare prodotti innovativi e di qualità.

Maria Fernanda Albuquerque, VP Global Marketing di Havaianas, ha commentato: “Siamo molto entusiasti di questa nuova collaborazione, che unisce il comfort e lo stile in un prodotto esclusivo. Il primo drop nel 2020 è stato un successo e siamo sicuri che anche questo nuovo modello sarà altrettanto speciale”.

Masaaki Homma, fondatore di Mastermind World, ha aggiunto: “Havaianas è il marchio di infradito più iconico e diffuso in tutto il mondo e siamo orgogliosi di collaborare con loro. La nuova forma dei sandali mette in risalto l’eleganza e il comfort, e siamo sicuri che questo nuovo modello darà un tocco di freschezza allo streetwear”.

Il lancio della collaborazione è previsto per il 12 maggio e sarà disponibile in Asia, Europa e Stati Uniti, con taglie che vanno dalla BRA 35/36 alla 45/46, al prezzo di 80€. I colori disponibili sono l’arancione e il nero.