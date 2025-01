Honda svela i prototipi della 0 Series e il rivoluzionario ASIMO OS al CES 2025

Al CES 2025, Honda ha presentato in anteprima mondiale due prototipi della nuova 0 Series, destinata a ridefinire il mercato dei veicoli elettrici globali a partire dal 2026. I protagonisti sono la Honda 0 Saloon e la Honda 0 SUV, affiancati dall’innovativo sistema operativo ASIMO OS, che rappresenta il cuore tecnologico della nuova gamma.

Honda 0 Saloon: Design sportivo e innovazione intelligente

Il prototipo della Honda 0 Saloon segna un’evoluzione del concept mostrato al CES 2024, con un design che abbina linee sportive a una sorprendente abitabilità interna. Nonostante le dimensioni compatte e un’altezza ridotta, la Saloon si distingue per uno spazio interno ampio e ottimizzato, incarnando i principi di sviluppo di Honda: “Compatto, Leggero e Intelligente”.

Tra le innovazioni spicca la guida automatizzata di livello 3, introdotta per la prima volta al mondo da Honda, che garantisce sicurezza e affidabilità. Inoltre, grazie al nuovo ASIMO OS, la Saloon offrirà un’esperienza di mobilità personalizzata, sfruttando un’ottimizzazione ultra-personale delle funzionalità per soddisfare le esigenze di ogni utente. Il lancio del modello di serie è previsto per il 2026 in Nord America, seguito da un’introduzione globale.

Honda 0 SUV: Spazio e versatilità per una mobilità futuristica

La Honda 0 SUV, basata sul concept Space-Hub, esprime una nuova visione del veicolo elettrico come spazio per le persone. Grazie all’approccio “Compatto, Leggero e Intelligente”, il prototipo offre un abitacolo ampio, con una visibilità straordinaria e una versatilità progettata per adattarsi a diverse esigenze.

Tecnologie avanzate come i sensori giroscopici 3D, derivati dalla robotica di Honda, garantiscono una dinamica di guida fluida su ogni superficie stradale. La commercializzazione del SUV inizierà nella prima metà del 2026 in Nord America, per poi estendersi a Giappone ed Europa.

ASIMO OS: L’intelligenza avanzata per la mobilità del futuro

Al centro della 0 Series c’è ASIMO OS, un sistema operativo sviluppato internamente da Honda. Questa piattaforma si ispira al celebre robot umanoide ASIMO, che negli anni 2000 era un simbolo dell’innovazione robotica. ASIMO OS integra tecnologie di intelligenza artificiale avanzata, capaci di analizzare l’ambiente circostante e di controllare in modo autonomo il veicolo, offrendo una mobilità intelligente e personalizzata.

Il sistema operativo gestisce tutte le unità di controllo elettronico del veicolo, dai sistemi di guida automatizzata (AD) e assistenza alla guida (ADAS) ai sistemi di infotainment (IVI). Gli aggiornamenti over-the-air (OTA) permetteranno di migliorare continuamente funzionalità e servizi, garantendo una user experience digitale all’avanguardia.

Honda punta a eliminare gli incidenti stradali grazie alla tecnologia eyes-off, che consente la guida automatizzata di livello 3. Questa funzione permette al veicolo di assumere il controllo totale, lasciando il conducente libero di svolgere altre attività durante il tragitto. Con un’intelligenza artificiale sviluppata in collaborazione con Helm.ai, la tecnologia amplia le situazioni in cui l’assistenza alla guida è disponibile, rendendo la mobilità più sicura e accessibile.

In collaborazione con Renesas Electronics Corporation, Honda sta sviluppando un system-on-chip (SoC) ad alte prestazioni per i futuri modelli della 0 Series. Questo componente sarà il cuore dell’architettura elettronica centralizzata dei veicoli, gestendo tutti i sistemi, dalla guida automatizzata al comfort, con un’efficienza energetica senza precedenti.

Con queste innovazioni, Honda si prepara a ridefinire il concetto di mobilità, offrendo una gamma di veicoli che combina tecnologia avanzata, sostenibilità e un’esperienza utente unica. Il futuro della mobilità elettrica è qui, e Honda è pronta a guidarlo.