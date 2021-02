Horizon Automotive e IrenGo: una partnership per il noleggio in elettrico

E’ un accordo che consente di accedere ad una serie di proposte di veicoli elettrificati tra i più completi nel panorama italiano associati alla soluzione di un sistema di ricarica personalizzata. Da una parte Horizon Automotive il primo Mobility Hub in Italia specializzato nell’offerta di mezzi con tecnologia elettrificata: Ibridi (Mild e Full Hybrid), Plug-in (PHEV) e Full Electric (BEV). Dall’altra IrenGo, innovativa linea di business per la mobilità elettrica firmata Iren, rivolta a clienti privati, aziende ed enti pubblici, con uno dei cataloghi più completi nel panorama italiano della mobilità a zero emissioni.

Per mezzo di questa partnership con IrenGO, Horizon consolida la sua missione di essere un modello di integrazione tra Noleggio tradizionale e nuovi bisogni di Mobilità del cliente perché permette di minimizzare gli oneri di gestione della vettura con una consulenza personalizzata e una customer experience sino “all’ultimo miglio”. Il Mobility Hub si pone come “contenitore di partner” ed è in grado di offrire la soluzione più idonea, sia per la scelta dell’automobile, sia della relativa tecnologia anche attraverso la possibilità di accedere ad un’ infrastruttura di ricarica, grazie ad una Rete di proprietà che la distingue sul mercato, e a partnership dedicate.

L’accordo con IrenGO, nasce proprio con l’obiettivo di supportare aziende, enti pubblici, liberi professionisti e privati in un percorso di riduzione dell’impatto ambientale della Mobilità, aiutandoli ad adottare soluzioni innovative, efficienti e green.

Oltre a selezionare l’auto green tra quelle in offerta o in pronta consegna, oppure sceglierla con il configuratore digitale Horizon, sarà possibile scegliere l’offerta migliore sul mercato grazie alla consulenza di Horizon, concordare con IrenGO la migliore soluzione di ricarica fatta su misura ed avere visibilità dell’offerta di colonnine di ricarica pubblica presenti sul territorio.

IrenGO propone diversi modelli e tipologie di stazioni di ricarica, oltre ad offerte di energia elettrica 100% green proveniente dagli impianti idroelettrici del Gruppo per ricaricare rapidamente il veicolo. Ogni tipo di cliente può trovare la stazione di ricarica più adatta alle sue esigenze scegliendo fra wallbox e colonnine, adottando la corretta potenza di ricarica (da 3,7 kW a più di 50 kW), la modalità di accesso alla ricarica (libera o tramite autenticazione) ed il numero di prese (1-2). Sarà possibile, inoltre, scegliere tra diverse tipologie di wallbox, dal modello progettato specificatamente per l’uso domestico, che comprende tutte le semplici funzionalità di base necessarie per una ricarica affidabile direttamente da casa, a quello pensato per le aree comuni, come uffici e aziende, adatto sia ad ambienti interni che esterni.

È importante sottolineare come il Noleggio a lungo termine recepisca nel canone tutte le incentivazioni statali e regionali vigenti in materia di sostegno delle auto ad emissioni ridotte. Scegliere un’automobile green inoltre dà la possibilità, dove previsto in base alle norme locali e nazionali vigenti, di avere diverse agevolazioni tra cui l’accesso alle ZTL, la sosta gratuita o a pagamento ridotto nelle strisce blu, la possibilità di usufruire dell’ Econbonus e del pagamento ridotto o esenzione dal Bollo.

La partnership tra IrenGO e Horizon prevede un percorso semplice e veloce: il cliente del noleggio, interessato ad avere un impianto, contatta Horizon che si occuperà di attivare IrenGO che, in base alla vettura scelta e alle sue esigenze quotidiane, definisce la migliore proposta e, se necessario, effettua anche un sopralluogo. Inoltre, per i privati, le aziende e per i propri dipendenti sono disponibili prodotti personalizzati di mobilità leggera che si completano di offerte di fornitura di energia elettrica totalmente da fonte rinnovabile.

“Con questa importante partnership con IrenGO, Horizon consolida la sua missione di garantire un’innovativa Mobility Experience, associata ad una gestione del cliente completa e “taylor-made”, colmando le criticità nell’esperienza e nel servizio ad oggi presenti nel comparto Noleggio. Horizon occupa uno spazio attualmente non presidiato, garantendo una consulenza personalizzata dal principio sino all’utilizzo della vettura. Proprio i servizi legati a “l’ultimo miglio” oggi sono un bisogno fortemente richiesto dai clienti.” Ha dichiarato Luca CANTONI, Amministratore Delegato di Horizon Automotive.