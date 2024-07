CUPRA e FC Barcelona rafforzano la loro partnership

CUPRA e il FC Barcelona continuano a rafforzare la loro alleanza globale per ispirare il mondo da Barcellona con una visione comune del futuro. In occasione della visita speciale ai nuovi uffici commerciali del FC Barcelona, durante la quale hanno anche visto i lavori dello Spotify Camp Nou, dove il marchio automobilistico avrà un ruolo fondamentale, Wayne Griffiths, CEO di CUPRA, e Joan Laporta, Presidente del FC Barcelona, hanno rinnovato l’impegno dei loro marchi nei confronti delle generazioni future, mostrando i loro progetti condivisi che uniscono il mondo dello sport e dell’automobile.

Wayne Griffiths ha consegnato una delle prime CUPRA Tavascan al Presidente del FC Barcelona. Il primo SUV coupé 100% elettrico di CUPRA sarà la sua auto ufficiale, sottolineando l’impegno del marchio verso la mobilità elettrica ed evidenziando il ruolo di CUPRA come Official Automotive and Mobility Partner del FC Barcelona.

Questo incontro presso gli uffici del FC Barcelona dimostra la natura lungimirante della partnership globale tra CUPRA e il FC Barcelona, recentemente rinnovata fino al 2029. CUPRA continuerà a essere Official Automotive and Mobility Partner, nonché l’Auto Ufficiale, per le prossime cinque stagioni.