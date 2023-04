Huawei lancia in Italia HUAWEI WATCH Ultimate

Huawei annuncia in Italia HUAWEI WATCH Ultimate, il nuovo smartwatch top di gamma per chi cerca l’eccellenza. Disponibile in due versioni, Voyage Blue ed Expedition Black, può essere indossato durante l’esplorazione di terreni rocciosi e deserti caldi, così come può essere sfoggiato durante una cena di gala e nella vita di tutti i giorni.

Il design di HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue si ispira alla forza del mare. Con la lunetta in ceramica nanocristallina blu intenso che ricorda il colore dell’acqua, questa edizione è pensata per chi ama gli sport acquatici. HUAWEI WATCH Ultimate Expedition Black, invece, è stato creato per chi predilige le avventure all’aria aperta. Il corpo satinato a base di zirconio color ossidiana è costituito da un anello in ceramica nanocristallina con tachimetro integrato. I quadranti di Voyage Blue e di Expedition Black mostrano l’orario di 24 città in 24 fusi orari, consentendo così ai professionisti sempre in viaggio di misurare il tempo in modo semplice e intuitivo, ovunque si trovino.

La cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio, un innovativo materiale che ne impreziosisce l’estetica rendendolo una scelta privilegiata tra i modelli di orologi di alta gamma. Infatti, per la prima volta questo materiale, solitamente riservato a orologi di lusso tradizionali, è utilizzato per uno smartwatch. Grazie a caratteristiche uniche, in particolare alla resistenza e alla durezza maggiori di, rispettivamente, 4,5 e 2,5 volte rispetto a quelle dell’acciaio inossidabile, la cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è in grado di resistere a temperature estreme e agli urti.

HUAWEI WATCH Ultimate presenta un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici sottile e flessibile, con una copertura in vetro zaffiro ad alta resistenza, completamente laminata e resistente all’usura. Il cinturino della versione Voyage Blue è realizzato in lega di titanio di grado aerospaziale che ha una durata doppia rispetto all’acciaio inossidabile, ma è molto più leggera; inoltre, entrambi i modelli sono dotati di un esclusivo cinturino in gomma nitrilica idrogenata (HNBR) dalle notevoli proprietà meccaniche e resistenza all’usura, ideale per le immersioni. Lo smartwatch presenta anche tre tasti come un tradizionale orologio di fascia alta: corona girevole 3D, pulsante Funzione e pulsante Assistenza per un’interazione più agile e pratica.

Grazie a un meccanismo di resistenza all’acqua con un design impermeabile a 16 elementi, è in grado di sopportare pressioni estreme in acqua fino a 100 metri di profondità, con anche il supporto di un segnalatore acustico integrato in grado di emettere suoni per alert multi-sensoriali che aiutano a preservare la tua sicurezza mentre sei sott’acqua.

Inoltre include una serie di funzionalità per la gestione accurata del proprio benessere, l’invio di notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare, lo screening per il rischio di arteriosclerosi con la rilevazione della rigidità arteriosa, l’analisi HRV, il monitoraggio continuo dell’SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress. Supporta anche la ricarica wireless super veloce che garantisce la durata della batteria fino a due settimane consecutive di utilizzo. Quando la batteria dello smartwatch si scarica, il nuovo sistema avanzato di ricarica wireless rapida assicura una ricarica completa in 60 minuti e del 25% in 10.

HUAWEI WATCH Ultimate Expedition Black è disponibile al costo di 749,90 euro e HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue al costo di 899,90 euro. Fino al 23 aprile, con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma HUAWEI FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro.