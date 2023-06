Huawei Watch 4: la rivoluzione della navigazione phoneless sugli smartwatch

Huawei lancia la sua nuova serie di smartwatch, il Huawei Watch 4, che introduce una caratteristica innovativa nel mondo degli orologi intelligenti: la modalità di navigazione senza telefono. Questa serie comprende due modelli, il Huawei Watch 4 e il Huawei Watch 4 Pro, entrambi caratterizzati da un design premium adatto per l’uso sportivo sia indoor che outdoor. I dispositivi sono disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale Huawei.

Il Huawei Watch 4 Pro si distingue per la sua cassa in titanio di grado aerospaziale e il quadrante protetto da vetro sferico in zaffiro resistente ai graffi, che conferisce all’orologio un’eleganza senza pari. Il Huawei Watch 4, invece, presenta una cassa in acciaio inossidabile con vetro curvo 3D, che gli conferisce un aspetto sofisticato e futuristico. Grazie a questo design innovativo e all’utilizzo di materiali di alta qualità, la serie Huawei Watch 4 si differenzia da tutti gli altri smartwatch attualmente disponibili sul mercato.

Con una gamma completa di dispositivi intelligenti, Huawei continua a promuovere il monitoraggio del benessere fisico. La serie Huawei Watch 4 rappresenta una nuova fase nello sviluppo degli smart wearable, ereditando la tecnologia e l’innovazione della serie Watch, ma con un maggiore focus sulla salute. Grazie al monitoraggio one-touch e multi-point offerto da Huawei, è possibile prendersi cura del proprio stato fisico con un semplice tocco sul dispositivo da polso.

La nuova versione di Petal Maps Wearable funziona in modo indipendente e non richiede il collegamento a uno smartphone. Per visualizzare i propri dati e navigare, basta sollevare delicatamente il braccio, un’opzione utile e soprattutto sicura per attività come il ciclismo o l’arrampicata.

I servizi di navigazione offerti dai nuovi smartwatch includono la ricerca della destinazione, la pianificazione del percorso, la navigazione a piedi e in bicicletta, la trasmissione vocale e i promemoria con vibrazione, che assicurano la scelta del percorso corretto agli incroci. Sono disponibili anche funzioni di navigazione one-click per luoghi vicini come fermate dell’autobus o bar, che possono persino aiutare gli utenti a trovare rapidamente negozi di alimentari e supermercati in luoghi sconosciuti.

La nuova versione di Petal Maps Wearable suggerisce in modo intelligente il miglior percorso da seguire, che sia in bicicletta o a piedi, sfruttando l’esclusivo algoritmo di multi-path planning di Huawei. Supporta quotidianamente gli utenti nel muoversi e viaggiare in modo più efficiente, arricchendo l’esperienza sportiva grazie all’offerta di percorsi diversi. I dati di Petal Maps vengono aggiornati in tempo reale, evitando che il viaggio venga ritardato a causa di circostanze impreviste come lavori di costruzione, ingorghi o condizioni stradali complesse. La funzione di visualizzazione della posizione in tempo reale include anche il calcolo della velocità, consentendo di conoscere la distanza rispetto alla destinazione finale mentre si cammina o si pedala.

A differenza della navigazione verticale tipica degli altri smartwatch, Petal Maps consente di visualizzare l’intera mappa di navigazione direttamente sul quadrante e supporta HarmonyOS con un’interfaccia semplice e un layout raffinato. Questo garantisce un’esperienza utente ottimale e facilita la consultazione delle informazioni durante l’utilizzo del dispositivo.

Con la nuova serie Huawei Watch 4 e l’innovativa funzione di navigazione phoneless offerta da Petal Maps Wearable, Huawei si conferma un leader nel settore degli smartwatch, offrendo soluzioni avanzate per la salute e l’esperienza degli utenti.