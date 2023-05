Hyundai Motor Group e LG Energy Solution: una joint venture per la produzione di batterie

Hyundai Motor Group e LG Energy Solution hanno annunciato la conclusione di una nuova joint venture per la produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti. Questa partnership strategica è stata formalizzata attraverso la firma di un memorandum d’intesa il 26 maggio a Seoul, presso la sede di LG Energy Solution, alla presenza dei rispettivi CEO delle due aziende.

L’investimento totale per questa joint venture ammonta a oltre 4,3 miliardi di dollari, con Hyundai Motor Group e LGES che detengono una quota del 50% ciascuno. L’obiettivo di questa collaborazione è accelerare e sostenere gli sforzi di elettrificazione del Gruppo Hyundai in Nord America, contribuendo così alla transizione verso la mobilità sostenibile a livello globale.

La nuova joint venture prevede la costruzione di un impianto produttivo di celle per batterie EV con una capacità produttiva annua di 30 GWh, sufficienti a supportare la produzione di 300.000 veicoli elettrici. Questo stabilimento sarà ubicato nella contea di Bryan, Savannah, in Georgia, vicino al sito industriale di Hyundai Motor Group Metaplant America, attualmente in costruzione.

I lavori di realizzazione della struttura inizieranno nella seconda metà del 2023, mentre la produzione delle batterie è prevista per la fine del 2025. Hyundai Mobis, parte del Gruppo Hyundai, si occuperà dell’assemblaggio dei pacchi batteria e li fornirà agli stabilimenti statunitensi del Gruppo per la produzione dei modelli elettrici delle marche Hyundai, Kia e Genesis.

Questa nuova struttura consentirà di mantenere una fornitura stabile di batterie in Nord America e di rispondere in modo rapido alla crescente domanda di veicoli elettrici nel mercato statunitense. Inoltre, rappresenta un ulteriore passo verso l’espansione delle capacità produttive di LG Energy Solution negli Stati Uniti, dove l’azienda sta concentrando la maggior parte dei suoi investimenti per supportare la transizione verso l’energia pulita.

Hyundai Motor Group e LG Energy Solution sono partner strategici da lungo tempo e hanno collaborato con successo nella produzione di modelli specifici di veicoli elettrici come l’Elantra Hybrid, il Kona Electric e l’IONIQ 6 EV. L’Elantra Hybrid, presentato nel 2009, è stato il primo modello elettrificato e ibrido LPi del Gruppo Hyundai. Questa partnership ha dimostrato di essere vincente nel campo dell’elettrificazione veicolare.

Nel 2021, le due aziende hanno avviato una joint venture anche in Indonesia, per la costruzione di un impianto produttivo di batterie. Questo nuovo impianto dovrebbe iniziare la produzione nella prima metà del 2024. Con l’aggiunta di questa ulteriore joint venture, LG Energy Solution raggiunge la quota di sette impianti, tra operativi e in fase di costruzione, negli Stati Uniti. Questo evidenzia il forte impegno dell’azienda nel mercato americano e la sua volontà di espandere la capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di batterie per veicoli elettrici.