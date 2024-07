Il Ritorno degli Oasis: Il 30° Anniversario di “Definitely Maybe”

Oggi, il leggendario gruppo musicale Oasis fa il suo ritorno con una sorpresa per i fan di lunga data e per chi ama il rock ‘n’ roll. In occasione del 30° anniversario dell’album iconico “Definitely Maybe“, gli Oasis hanno rilasciato una versione inedita del brano “Up In The Sky (Monnow Valley Version)”, mixata da Noel Gallagher, che offre uno sguardo unico nel processo creativo della band.

L’edizione limitata di “Definitely Maybe” sarà disponibile il 30 agosto e include registrazioni e outtake provenienti dalle sessioni di registrazione ai Monnow Valley Studios e ai Sawmills Studios. Questi brani raccontano la storia della difficile creazione di uno degli album più importanti di tutti i tempi, offrendo un’immersione nella visione artistica degli Oasis e nei conflitti che caratterizzarono il processo creativo dell’epoca.

Gli appassionati possono già godersi il nuovo lyric video di “Up In The Sky (Monnow Valley Version)” su YouTube, mentre il pre-order dell’album è attivo per coloro che non vogliono perdere l’opportunità di rivivere i classici intramontabili come “Supersonic”, “Live Forever” e “Cigarettes & Alcohol” nella loro forma rimasterizzata.

Lontani dall’essere un semplice trip down memory lane, questa Deluxe Edition renderà omaggio alla band e al suo impatto duraturo sulla scena musicale. Non solo i fan potranno apprezzare nuove cover originali e versioni demo inedite, ma potranno anche scoprire i retroscena e le sfide affrontate dagli Oasis durante la creazione di un album che ha cambiato le regole del gioco nel panorama musicale britannico.

Dopo 30 anni, “Definitely Maybe” continua a essere un riferimento per generazioni di appassionati di musica e rimane un’opera fondamentale nella storia del rock ‘n’ roll. Con l’uscita di questa commemorative Deluxe Edition, gli Oasis dimostrano che il loro impatto sulla cultura musicale è ancora vivo e vibrante, continuando a ispirare artisti di tutto il mondo con la loro musica senza tempo.

Non perdete l’opportunità di rivivere la magia degli Oasis con “Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)” e preparatevi a immergervi nella leggenda di una delle band più iconiche della storia della musica.