OASIS: dopo 16 anni dalla separazione, la reunion live con i primi concerti

Dopo 16 anni dalla separazione della band, gli Oasis annunciano finalmente la reunion live con una serie di concerti nel Regno Unito e in Irlanda nel 2025. I fratelli Gallagher, Liam e Noel, si esibiranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino in un evento attesissimo che segna il ritorno di una delle band più iconiche del rock.

Questa reunion arriva in un momento particolarmente significativo, con il 30° anniversario dell’uscita del loro album di debutto e il 30° anniversario del secondo album “(What’s The Story) Morning Glory?” in arrivo.

In concomitanza con il tour, esce anche la Deluxe 30th Anniversary Edition di “Definitely Maybe”, l’album che ha segnato la storia della musica britannica. La riedizione contiene brani registrati e scartati durante le sessioni di registrazione, offrendo una nuova prospettiva sul processo creativo che ha portato alla realizzazione di uno degli album più importanti di tutti i tempi.

Il repertorio degli Oasis continua ad attirare milioni di fan in tutto il mondo, con una presenza straordinaria su piattaforme di streaming come Spotify e un totale di 12 miliardi di stream fino ad oggi. La band ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti nel corso della loro carriera, con sei BRIT Awards e due Ivor Novello a conferma del loro impatto duraturo sulla scena musicale.

Non solo una band, ma una vera e propria icona culturale, gli Oasis sono pronti a riportare sul palco la loro energia travolgente in una serie di concerti che promettono di essere memorabili e emozionanti per i fan di vecchia e nuova generazione.