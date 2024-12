In prima TV su Sky Cinema e NOW “THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA”

Domenica 22 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, andrà in onda il film premiato agli Oscar 2024 per la Miglior Attrice Protagonista, “The Holdovers – Lezioni di Vita”. Un’opera diretta da Alexander Payne, che vede come protagonisti Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph e Dominic Sessa.

Il film è ambientato nel 1970 durante le vacanze invernali presso una prestigiosa scuola del New England, la Barton Academy. Paul Hunham, interpretato da Paul Giamatti, è un professore aggiunto di storia antica disprezzato dagli studenti e dal corpo docente, che rimane bloccato alla scuola con un gruppo di ragazzi per le festività. La storia prende vita grazie a un evento natalizio che coinvolge il cuore di un padre, che cambia i suoi piani, riducendo il gruppo di ragazzi a soli tre: Paul, Angus Tully (Dominic Sessa) e Mary Lamb (Da’Vine Joy Randolph).

Paul Giamatti e Alexander Payne si erano già incontrati precedentemente in “Sideways – In Viaggio Con Jack” e ora si ritrovano per questa emozionante storia che mescola avventura, sorprese e una inaspettata dinamica familiare.