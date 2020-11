Intimissimi: la nightwear collection FW2021

Oggi più che mai la femminilità è diventata più consapevole. Trascorrendo più tempo in casa le donne hanno sentito il desiderio di vestire capi che coniugano la comodità e la praticità del comfy wear a vestibilità di tendenza, dettagli ricercati e tessuti avvolgenti.

Un’esigenza che inizia proprio con i capi da indossare tra le mura domestiche ma che coinvolge la donna in tutte le sue attività, dentro e fuori casa.

Per la stagione Autunno Inverno 2020, Intimissimi propone una nuova linea nightwear caratterizzata dall’utilizzo esclusivo di fibre di origine naturale. Comfort e ricerca donano proprietà uniche a pigiami e capi homewear dalle linee morbide e delicate.

Sono 3 le fibre che risponderanno alle esigenze di ogni donna.

MODAL & SETA

Un raffinato connubio che Intimissimi propone per l’attacco di stagione. Capi dalle altissime proprietà traspiranti e da un soft touch inconfondibile: impalpabili, luminosi e setosi.

Protagonisti di questa famiglia in Modal&Seta sono il pigiama e la camicia da notte con scollo a goccia, entrambi rifiniti con eleganti dettagli in raso di seta, nelle varianti rosa mélange e talco.

COTONE

Il Cotone, più classico e funzionale, caratterizza capi comodi e quotidiani. Una sintesi perfetta di calore, morbidezza e traspirabilità. Molteplici sono le possibilità di abbinamento e altrettanti sono i look sperimentabili con questo divertente gioco di mix&match.

Con la camicia pigiama check, abbinata al suo pantalone, si può creare un look coordinato oppure la si può combinare con caldi pantaloni in cotone talco e viceversa, ottenendo look sempre diversi.

A cavallo tra pigiameria e homewear, Intimissimi presenta la nuova tracksuit in cotone effetto matelassé, composta da felpa con zip e cappuccio e pantalone con polsini. Perfetta per vivere il proprio tempo libero fuori e dentro casa.

MODAL con CASHMERE

Morbidi, caldi e avvolgenti i capi in Modal con Cashmere sono perfetti per affrontare l’inverno.

Questo mix di fibre di origine naturale offre il massimo livello di calore e morbidezza, garantendo un caldo abbraccio a tutte le donne che più temono il freddo.

Studiati per unire praticità e raffinatezza, sono due i pigiami che rappresentano questa categoria: il primo, beige mélange con bordature matelassé in color vaniglia e il secondo, in color talco con dettagli malva e delicato pizzo.

Le diverse fibre proposte da Intimissimi nella nuova collezione nightwear 2020 sono studiate per offrire equilibri perfetti di calore, morbidezza e traspirabilità.