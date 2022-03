Intimissimi SS22: ecco la collezione primavera

Per la Primavera 2022 Intimissimi continua il suo viaggio alla ricerca della bellezza che rende unica ogni donna. Un itinerario che valorizza le diverse femminilità grazie al rinomato stile italiano, vero protagonista della collezione. Il savoir-faire, l’estetica e il design impeccabili sono stati messi a punto per esaltare tutte le incredibili sfaccettature di ogni corpo e personalità.

La campagna che presenta la collezione è ambientata a Venezia, emblema d’arte e di quei valori italiani riconosciuti dal mondo intero e propri del DNA Intimissimi Ecco così che quattro donne si incontrano in questa romantica città, tra colazioni sulle altane, passeggiate tra le calli, giri in gondola lungo il Canal Grande e pranzi negli storici caffè di Piazza San Marco.

Tante le linee proposte nella collezione, come la sensuale Feeling Sexy in un pizzo nero estremamente leggero e arricchita da motivi in morbidi elastici e anellini che disegnano sul corpo intriganti giochi di nudo. Lo spirito più romantico si incarna nella famiglia Jardin d’Amour che gioca

con le trasparenze del tulle e del raffinato pizzo floreale per creare capi preziosi e incredibilmente chic. La linea Cottage Craft, in un delicato colore naturale, propone capi dall’allure sentimentale in un grazioso pizzo effetto uncinetto. Immancabili i ricami, nella linea Stir the Senses il contrasto del

ricamo nero sul tulle crea sulla pelle un seducente effetto tattoo arricchito dai profili dei capi in morbido e lucente raso. Per chi desidera una coccola sulla pelle, i completi della linea Floral Groove sono perfetti: il pizzo dei capi, in delicate nuances pastello, contiene filato di modal rendendoli decisamente morbidi e confortevoli. La linea Bloom & Blossom infine esprime la parte più moda della collezione in un pizzo stampato con fiorellini primaverili rifinito con dettagli e fiocchetti neri a contrasto.

Progetto Intimissimi Cares: tracciabilità

Fin dalla sua fondazione Intimissimi si è distinto non solo per la qualità e la bellezza dei propri capi, ma anche per il profondo controllo della filiera produttiva. Il 94% degli articoli presenti nei negozi Intimissimi, infatti, è prodotto in fabbriche di proprietà in Italia e all’estero. Questa decisione consente la gestione coordinata della produzione con le altre fasi della filiera, la dedizione totale alle esigenze del brand e l’eliminazione degli intermediari. In questo modo è possibile mantenere un’elevata qualità ad un prezzo accessibile. Questo modello di business comporta grandi investimenti e la possibilità di offrire posti di lavoro ad un ampio numero di dipendenti, a beneficio delle comunità che ospitano le aziende. In questo modo è possibile garantire un ottimo ambiente lavorativo all’interno delle fabbriche ed il rispetto dei diritti umani delle persone che ci lavorano.

Questo approccio trasparente si concretizza ancora di più nello shop online del Brand grazie alla presenza di una sezione denominata “tracciabilità” nella scheda prodotto di ogni capo, dove vengono riportati i dettagli delle strutture di proprietà in cui tale capo è stato fabbricato. I clienti, in questo modo, possono ottenere numerose informazioni circa lo stabilimento, le fasi produttive, l’impegno rispetto alle tematiche di sostenibilità e le storie delle persone che hanno partecipato alla produzione degli articoli. L’unione tra il percorso di sostenibilità del brand e le caratteristiche di controllo della filiera hanno permesso di fare un passo avanti nella trasparenza delle attività Intimissimi nei confronti dei clienti.