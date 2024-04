Intimissimi uomo: a ognuno la sua t-shirt

Intimissimi Uomo celebra la singolarità di ogni individuo attraverso una linea di t-shirt che si distingue per la qualità dei tessuti, la ricchezza dei design e la precisione delle vestibilità. Questa esaltazione della varietà e dell’apertura abbraccia il suo apice nella recente campagna, dove protagonisti autentici sono le persone comuni, veri ambasciatori dei valori del marchio. La collezione presenta infatti un’ampia variante di stili, tessuti e taglie che si adattano a tutte le fisicità regalando confort e praticità

La T-shirt, capo fondamentale in ogni guardaroba maschile, versatile e adatta a ogni circostanza, dall’eleganza formale al tempo libero, è reinterpretata da Intimissimi Uomo in una vasta gamma di proposte. Slim, stretch, muscle, regular, oversize: la collezione offre una vasta selezione di tagli, pensati per valorizzare ogni tipo di corporatura. Dai modelli aderenti che esaltano la forma del corpo a quelli più morbidi e avvolgenti che assicurano il massimo comfort, c’è una maglietta ideale per ognuno, per sentirsi a proprio agio e sicuri di sé.

Intimissimi Uomo conferma il proprio impegno nella ricerca di fibre adatte ad ogni esigenza, garantendo ai propri clienti un’esperienza senza compromessi, dove qualità, comfort e stile si fondono in perfetta armonia. Dai grandi classici come il Superior Cotton, fibra di altissima qualità soffice e traspirante, presente anche nella versione Extrafine alla ricerca di ancor maggiore leggerezza ed elasticità, si arriva poi ai filati misti come il Soft Silk, raffinata fusione di morbidezza e luminosità, che rende la t-shirt ideale come sottogiacca. Nuovissime anche le proposte in Premium Cotton, la fibra che si distingue per la sua maggiore brillantezza e resistenza, in grado di accentuare l’intensità e la luminosità del colore grazie alla particolare lavorazione.