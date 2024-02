Intimissimi Uomo: ecco la Collezione San Valentino 2024

Intimissimi Uomo si prepara ad accogliere la Festa degli Innamorati con la sua esclusiva Collezione San Valentino 2024. La firma italiana ha creato questa linea pensando alle esigenze e alle caratteristiche distintive dell’universo maschile, unendo stile, creatività, innovazione e una dose abbondante di ironia.

Al centro della proposta leggera e giocosa del marchio ritornano gli iconici boxer stampati, veri e propri protagonisti della collezione. Caratterizzati da colori freschi e brillanti, questi capi si presentano in una nuova veste per celebrare l’amore in modo divertente e originale. La collezione si distingue per l’applicazione di soggetti ironici legati all’immaginario comune, rendendo ogni capo un’opera d’arte unica.

Tra i modelli speciali spiccano due proposte audaci, entrambe impreziosite dall’applicazione di autentico peluche. Il primo modello presenta un doppio cuore trafitto da una freccia, con un pattern all-over rosso che cattura l’essenza della passione. Il secondo è un boxer divertente con un tenero koala applicato, perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di dolcezza al proprio stile intimo. Entrambi i modelli sono accompagnati da calzini abbinati, trasformando questa proposta in un’idea regalo unica e giocosa, ideale per rendere speciale la Festa degli Innamorati.

Per coloro che preferiscono uno stile più discreto ma non vogliono rinunciare a un tocco di colore, Intimissimi Uomo offre i classici boxer con maxi o mini-stampa. Questi modelli, incarnando perfettamente lo spirito di San Valentino, presentano claim intrisi di ironia come “I’m On Fire” o “Feeling Hot”, aggiungendo un tocco di umorismo a una festa destinata a essere indimenticabile.