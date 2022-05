Jadea intimo Chic & Moda P/E 2022: sensualità e comodità per la bella stagione

Jadea, affermato brand italiano di intimo e abbigliamento rappresentato dalla celebre Belén Rodriguez, è pronta a svelare i nuovi prodotti delle linee di intimo Jadea Chic e Moda incluse nella collezione Primavera/Estate 2022. Una selezione di capi di qualità e stile per le donne che vogliono essere sempre al passo con i tempi.

Comoda sensualità è l’espressione che meglio descrive il mood Jadea, in particolare quello incarnato dalle collezioni di intimo Chic e Moda. Due modi diversi, ma complementari, di intendere la lingerie. Per sviluppare la nuova collezione Primavera / Estate 2022, Jadea si è ispirata a diverse incantevoli località di villeggiatura. L’obiettivo? Far sognare le clienti, regalando loro una quotidianità straordinaria.

Così è nata la linea Panarea: parte integrante della collezione Jadea Chic – quella dedicata alle donne in cerca di un intimo estremamente raffinato nei colori e nelle finiture – propone una ricca gamma di capi, tutti realizzati alternando il romantico pizzo al morbido cotone stretch. Nello specifico, di questa famiglia sono disponibili i coordinati push-up e slip, balconcino e brasiliano, balconcino sfoderato e slip e top e slip, oltre ai prodotti singoli come lo slip, il brasiliano, il perizoma, il midi e il top. Tutti i prodotti sono impreziositi da raffinati fiocchetti tono su tono, abbinati ai colori di base: un intenso blu mare o un fresco verde menta.

Jadea Moda, invece, si distingue per i suoi colori vivaci e le sue fantasie giocose, articolate su due famiglie di prodotti. La serie Fiji propone un classico intramontabile per i capi intimi destinati alla bella stagione: le stampe a tema frutta su sfondo bianco, disponibili in tre diversi colori – lime, rosso e blu e applicate allo slip oppure al brasiliano.

La seconda famiglia, la serie Seychelles, interpreta il tema floreale ispirandosi all’esotico arcipelago nell’Oceano Indiano: in questo caso, una delicata stampa con fiori fucsia e gialli viene abbinata a uno sfondo a righe rosa. In alternativa, è disponibile la variante con stampa a fiori bianchi e gialli su sfondo a righe blu. Per entrambe le colorazioni, la serie Seychelles viene proposta con il coordinato triangolo imbottito e slip oppure con i prodotti singoli: lo slip, il brasiliano e il midi. Anche in questo caso, stile e comfort vanno a braccetto, grazie ad una composizione in morbido cotone elasticizzato.

Tutti i capi di intimo Jadea vengono realizzati con fibre naturali e si caratterizzano per un’ottima vestibilità, con taglie pensate per soddisfare la maggior parte delle clienti.

I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti dal triangolo imbottito sono proposti in un range che va dalla XS alla L. I prodotti singoli vanno dalla 2ª alla 6ª, mentre i completini con il top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

La nuova collezione Jadea Intimo Chic e Moda Primavera / Estate 2022 esalta l’animo glamour del brand italiano, proponendo uno stile attento alle ultime tendenze stilistiche, una qualità di riferimento e una sorprendente indossabilità, per valorizzare le forme e le esigenze di comfort di ogni donna. Anche questo rende Jadea un marchio così amato tra le clienti italiane e non solo.