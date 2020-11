Jadea intimo e Jadea Home: un Natale tinto di rosso

Con il Natale alle porte, non poteva mancare la collezione Intimo Christmas firmata Jadea, indossato dalla bellissima e sensuale Belén. Una collezione composta da due completi intimi, rigorosamente color rosso Natale che non potrà proprio mancare durante le tue festività. Il primo coordinato natalizio è formato da push up in tessuto lucido abbinato ad un brasiliano. Un completo rosso e sparkling, ideale per le feste. Il prodotto nella sua lucidità è disponibile in vendita anche come prodotto singolo come slip e brasiliano. Il secondo completo è un coordinato rosso: reggiseno a balconcino con ferretto interamente in pizzo abbinato a brasiliano in pizzo con fiocchi laterali, per aggiungere un po’ di spirito natalizio. Un pizzo che si farà ricordare anche nella sua versione brasiliano. Completi che non dovrebbero mai mancare nella lingerie di una donna per questo Natale 2020. Perfetti per un regalo per lei o un pensierino di Natale per te, sicuramente destinato a farsi ricordare.

Giusto in tempo per proposte confortevoli e perfettamente a tema Natale, Jadea, rilascia anche l’attesissima collezione Jadea HOME. La selezione di prodotti, pensati per regalare momenti di totale relax nel mood festivo, è varia e completa. Il tutto in perfetto mood natalizio, un’idea di regalo da mettere sotto l’albero!

Pigiami, giacche in pile e maximaglie. Jadea HOME mette il comfort e la morbidezza al primo posto! Per questo Natale, Jadea interpreta la palette classica, tra rosso e verdone e tocchi di nero e grigio mélange, giocando con le fantasie e le texture dei materiali scelti. La variante del secondo completo pigiama è composta da un pantalone a scacchi nero e rosso e una maglia in cotone grigia con scritta a tema Christmas. Arriva anche la maximaglia a scacchi rossi e neri con bottoni e collo revers, pensata per il massimo dei comfort: un vero capo must have. Per le super freddolose, Jadea propone una giacca a pellicciotto con print a quadri, zip e collo alto che non potrà mancare nell’armadio.

Ci sono poi, il pigiama in calda flanella in fantasia scozzese. Maglia con bottoni, collo a camicia, manica lunga e pantalone in coordinato ed il set con pantalone in flanella con trama scozzese e maglia in morbido cotone con stampa natalizia. I colori scelti sono tipicamente natalizi, come il verde alloro e il rosso. Tutti i capi della collezione sono disponibili nelle taglie S, M ed L.